Выборы-2017: в Риге уверенно побеждает «Согласие»/«ЧСР»

К 6:25 утра были подсчитаны голоса со 136 избирательных участков в Риге из 158. Убедительный перевес имеет объединенный список «Согласие»/«Честь служить Риге» (ЧСР), свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии.

Так, политическая сила на данный момент набирает 51,82% голосов, что позволит Нилу Ушакову сохранить пост мэра Риги.





























Aizvērt Представители партии "Согласие" ждут результатов голосования Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET







Второй самой популярной политической силой в Риге был совместный список Латвийского объединения регионов и партии «Для развития Латвии» во главе с Мартиньшем Бондарсом - за него проголосовали 13,33% рижан. Третье место заняла Новая консервативная партия - 13,18% голосов.































































Aizvērt Вечеринки партий... Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET







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«Все для Латвии»-«Тевземей ун Бривибай»/ДННЛ набрало 9,02% голосов, «Единство» - 6,12%.

Остальные партии на данный момент пятипроцентного барьера не преодолевают. Первым за чертой остается Союз «зеленых» и крестьян, набравший 3,23% голосов избирателей.

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