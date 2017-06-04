СЗК в Елгаве значительно опередил конкурентов

Андрис Равиньш
 

Андрис Равиньш. Фото: Andrejs Baburovs / LETA

На выборах в Елгаве с большим перевесом над другими партиями лидирует правящий в городе Союз «зеленых» и крестьян (СЗК), хотя ему и не хватает голосов для того, чтобы получить большинство в городской думе, свидетельствуют предварительные результаты выборов.

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За партию мэра города Андриса Равиньша проголосовали 41,54% избирателей. В 2013 году СЗК получил в Елгаве 40,1% голосов избирателей, что обеспечило ему шесть депутатских мандатов из 15.

За «Согласие» в Елгаве в этом году проголосовали 19,62% избирателей, за национальное объединение «Все для Латвии!»-«Тевземей ун Бривибай»/ДННЛ - 11,84%, за «Единство» - 9,05%.

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5%-ный барьер в Елгаве в целом преодолели шесть партий - в думу прошло также Латвийское объединение регионов (8,45%) и партия «KPV LV» - 5,4%.

В выборах в Елгаве приняли участие 17 109 или 43,37% избирателей.

Представители Союза Зеленых и Крестьян ждут результатов выборов

Фото: Представители Союза Зеленых и Крестьян ждут результатов выборов0

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