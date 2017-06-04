Урбанович: результаты выборов могли быть лучше

Результаты «Согласия» на муниципальных выборах могли быть и лучше, но на отсутствие поддержки избирателей партии грех жаловаться, заявил в передаче «900 секунд» на телеканале LNT заместитель председателя правления «Согласия» Янис Урбанович.

По его словам, у «Согласия» неплохие результаты с учетом того, какая нервная и ожесточенная борьба между партиями велась перед выборами.

На вопрос, допустила ли партия какие-либо ошибки, которые помешали ей получить столь же большую поддержку, как на предыдущих выборах, политик ответил, что это еще предстоит анализировать. Как отметил Урбанович, так как «Согласие» в Рижской думе получило меньше мандатов, дальнейшая работа думского большинства станет интереснее, потому что в столичном муниципалитете будет активная оппозиция.

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По словам политика, сейчас нужно время, чтобы осела «пыль» избирательной кампании, после чего

члены «Согласия» оценят каждый свой фронт работ, что послужит основой стратегии партии в будущем.





























Aizvērt Представители партии "Согласие" ждут результатов голосования Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET







Как сообщалось, согласно результатам подсчета голосов на большей части избирательных участков в Риге объединенный список «Согласия»/«Честь служить Риге» (ЧСР) сохранил большинство в столичной думе, но потерял часть мандатов.

По итогам подсчета голосов на 149 из 158 участков, «Согласие»/ЧСР набрало 51,40% голосов и может получить в новой думе 33 мандата. На предыдущих муниципальных выборах, по результатам которых в думу прошли только три партии, «Согласие»/ЧСР набрало 58,54% голосов и получило 39 мандатов.

Также в Рижскую думу прошли кандидаты еще четырех списков - Латвийского объединения регионов (ЛОР) и партии «Для развития Латвии», набравшего 13,46% голосов, Новой консервативной партии (НКП) - 13,26% голосов, нацобъединения «Все для Латвии»-«Тевземей ун Бривибай»/ДННЛ (ВЛ-ТБ/ДННЛ) - 9,13% и «Единства» - 6,15%.

ЛОР/«Для развития Латвии» может получить девять мандатов, НКП - восемь, ВЛ-ТБ/ДННЛ - шесть, «Единство» - четыре.

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