Ушаков: ждем предложений от других партий

Нил Ушаков
 

Нил Ушаков. Фото: Ieva Čīka / LETA

Вопрос о возможном сотрудничестве с оппозицией в настоящее время нужно адресовать не «Согласию»/«Честь служить Риге» (ЧСР), а партиям, которые перед выборами подписали соглашение о том, что ни в коем случае не будут с нами сотрудничать, заявил Латвийскому телевидению мэр Риги, лидер «Согласия» Нил Ушаков.

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По его словам, эти партии должны решить, готовы ли «прийти к нам и предложить свое видение сотрудничества, и тогда мы посмотрим».

Перед выборами «Единство», нацобъединение «Все для Латвии»-«Тевземей ун Бривибай»/ДННЛ (ВЛ-ТБ/ДННЛ) и Союз «зеленых» и крестьян (СЗК) подписали меморандум о сотрудничестве, который предусматривает, что после выборов они не будут вступать в коалицию с «Согласием»/ЧСР.

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Согласно результатам подсчета голосов на большей части избирательных участков в Риге объединенный список «Согласия»/ЧСР сохранил большинство в столичной думе, но потерял часть мандатов.

Представители партии "Согласие" ждут результатов голосования

Фото: Представители партии "Согласие" ждут результатов голосования0

По итогам подсчета голосов на 149 из 158 участков, «Согласие»/ЧСР набрало 51,40% голосов и может получить в новой думе 33 мандата.

На предыдущих муниципальных выборах, по результатам которых в думу прошли только три партии, «Согласие»/ЧСР набрало 58,54% голосов и получило 39 мандатов.

Также в Рижскую думу прошли кандидаты еще четырех списков - Латвийского объединения регионов (ЛОР) и партии «Для развития Латвии», набравшего 13,46% голосов, Новой консервативной партии (НКП) - 13,26% голосов, ВЛ-ТБ/ДННЛ - 9,13% и «Единства» - 6,15%.

ЛОР/«Для развития Латвии» может получить девять мандатов, НКП - восемь, ВЛ-ТБ/ДННЛ - шесть, «Единство» - четыре.

Остальные партии пятипроцентного барьера не преодолели. Первым за чертой остался СЗК, набравший в Риге всего 3,23% голосов избирателей.

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Ушаков считает, что его список получит больше 53% голосов

Ушаков считает, что его список получит больше 53% голосов


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