Зумба не помогла: «Светка-кандидат» провалилась на выборах

 

Фото: Скриншот видео

Кандидат в депутаты от «No sirds Latvijai» (NSL) Светлана Лонска, получившая широкую популярность после появления в интернете клипа на песню «Светка-кандидат», не прошла в думу Даугавпилса.

Лонска стартовала по списку NSL под шестым номером, однако информация Центральной избирательной комиссии (ЦИК) свидетельствует, что она получила 79 плюсиков, но вычеркнули ее 235 раз. Таким образом, она заняла в своем списке последнее место.

NSL в Даугавпилсе депутатских мандатов не получила, так как партия набрала всего 3,51% голосов избирателей и не преодолела рубеж в 5%.

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В Даугавпилсскую думу прошли три партии - «Латгальская партия», «Согласие» и «Наша партия».

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