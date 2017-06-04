Партия Бондарса не будет сотрудничать в Рижской думе с «Согласием»/ЧСР

Латвийское объединение регионов (ЛОР) и партия «Для развития Латвии» не готовы сотрудничать в Рижской думе с партиями «Согласие» и «Честь служить Риге» (ЧСР), заявил агентству ЛЕТА лидер списка ЛОР/«Для развития Латвии» Мартиньш Бондарс.

«Мы были теми, кто поднял флаг за смену власти в Рижской думе, заявив об этом четко и недвусмысленно», - напомнил он.

ЛОР/«Для развития Латвии» не видит возможности формировать коалицию вместе с силами, которые во время предвыборной кампании призывали заменить, сказал политик.

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Мэр Риги, лидер «Согласия» Нил Ушаков ранее заявил, что вопрос о возможном сотрудничестве в настоящее время нужно адресовать не «Согласию»/ЧСР, а партиям, которые перед выборами подписали соглашение о том, что ни в коем случае не будут с ними сотрудничать.

Эти партии должны решить, готовы ли «прийти к нам и предложить свое видение сотрудничества, и тогда мы посмотрим», сказал Ушаков.

Перед выборами «Единство», нацобъединение «Все для Латвии»-«Тевземей ун Бривибай»/ДННЛ (ВЛ-ТБ/ДННЛ) и Союз «зеленых» и крестьян (СЗК) подписали меморандум о сотрудничестве, который предусматривает, что после выборов они не будут вступать в коалицию с «Согласием»/ЧСР.

Согласно результатам подсчета голосов на большей части избирательных участков в Риге объединенный список «Согласия»/ЧСР сохранил большинство в столичной думе, но потерял часть мандатов.

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