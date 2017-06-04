Трукснис лишился существенной доли голосов избирателей

Гатис Трукснис
 

Гатис Трукснис. Фото: Ieva Makare / LETA

Союз «зеленых» и крестьян (СЗК) на прошедших выборах лишился довольно существенной поддержки избирателей в Юрмале, свидетельствуют предварительные итоги голосования.

За список СЗК, который возглавлял бывший мэр города Гатис Трукснис, не так давно оказавшийся в поле зрения Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией по подозрению в незаконном финансировании партии, проголосовало 30,77% избирателей, тогда как на предыдущих выборах СЗК набрал 35,85% голосов.

За СЗК следует список партии «Тебе, Юрмала» и Новой консервативной партии (НКП) - 21,28% голосов. «Согласие» в Юрмале получило 18,32% голосов, нацобъединение «Все для Латвии»-«Тевземей ун Бривибай»/ДННЛ (ВЛ-ТБ/ДННЛ) - 10,61%. Распределение голосов свидетельствует о том, что у этих партий хватит мандатов, чтобы не допустить возвращения Труксниса на должность мэра, но это потребует сотрудничества в коалиции «Согласия» и нацобъединения.

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СЗК в Юрмальской думе может получить шесть депутатских мандатов, «Тебе, Юрмала» и НКП - четыре, «Согласие» - три, ВЛ-ТБ/ДННЛ - два.

Остальные партии в Юрмале не преодолели 5%-ного барьера. «Единство», которое на предыдущих выборах набрало в городе 8,78% голосов, на этот раз получило всего 3,66%.

В выборах самоуправления Юрмалы участвовало 17 766 или 50,76% общего числа избирателей.

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