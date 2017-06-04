Политолог: в Риге появилась намного более мотивированная оппозиция

Ивета Кажока
 

Ивета Кажока. Фото: Ieva Lūka / LETA

Хотя власть в Рижском самоуправлении осталась в прежних руках, после выборов в столице будет намного более сильная, мотивированная и агрессивная оппозиция, заявила агентству ЛЕТА исследователь центра общественной политики «Providus» Ивета Кажока.

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«»Согласие«/»Честь служить Риге» (»Согласие«/ЧСР) сохранили власть в думе, но в следующем созыве будут чувствовать себя намного менее комфортно, и не только потому, что потеряли несколько мандатов, но и потому, что оппозиция стала совсем другой - она будет намного активнее предыдущей», - сказала эксперт.

По ее словам, плохие результаты «Единства» и нацобъединения «Все для Латвии»-«Тевземей ун Бривибай»/ДННЛ (ВЛ-ТБ/ДННЛ) в Риге определило именно то, что оппозиция этих партий при предыдущем созыве была неактивной и незаметной.

Такой результат «Единства» - не очень хороший сигнал перед предстоящими в будущем году выборами в Сейм, сказала политолог.

Люди участвуют в голосовании в Рижской плявниекской гимназии

Фото: Люди участвуют в голосовании в Рижской плявниекской гимназии0

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Кажока также отметила, что вторые выборы подряд преодолеть 5%-ный барьер и попасть в Рижскую думу не удается Союзу «зеленых» и крестьян (СЗК). «Это должно заставить СЗК задуматься над тем, что они могут предложить Риге», - сказала политолог.

Как сообщалось, блок «Согласия»/ЧСР сохранил большинство в столичной думе, хотя и лишился семи мандатов.

Рижане участвуют в муниципальных выборах

Фото: Рижане участвуют в муниципальных выборах0

По итогам подсчета голосов на всех 158 участках в Риге, «Согласие»/ЧСР набрало 50,85% голосов и получит в новой думе 32 мандата. На предыдущих муниципальных выборах, по результатам которых в думу прошли только три партии, «Согласие»/ЧСР набрало 58,54% голосов и получило 39 мандатов.

Также в Рижскую думу избраны кандидаты еще четырех списков - Латвийского объединения регионов (ЛОР) и партии «Для развития Латвии», которые получили 13,66% голосов, Новой консервативной партии (НКП) - 13,41% голосов, ВЛ-ТБ/ДННЛ - 9,24% и «Единства» - 6,26%.

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