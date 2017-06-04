Кучинскис: СЗК победил на муниципальных выборах в целом

Союз «зеленых» и крестьян (СЗК) победил на муниципальных выборах в целом, особенно хорошие результаты показав в регионах, заявил агентству ЛЕТА премьер-министр Марис Кучинскис (СЗК).

Еще по этой теме Пиебалгс: выборы показали, что «Единство» будет существовать сегодня

Хотя СЗК не прошел в Рижскую думу, в целом партия показала хороший результат, сказал премьер. Кучинскис напомнил, что СЗК и прежде не был представлен в столичном самоуправлении, тогда как регионах он пользуется традиционно большой поддержкой.

«В целом результат хороший и довольно прогнозируемый», - сказал глава правительства. Кучинскис отметил, что «фантастически хороши» результаты СЗК в Елгаве.





































Aizvērt Представители Союза Зеленых и Крестьян ждут результатов выборов Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET







Реклама

Еще по этой теме