Брока: в Риге у латышских партий не будет проблемы сотрудничать

Для прошедших в Рижскую думу латышских партий не будет проблемы договориться о платформе сотрудничества и предстоящих задачах, сказала агентству ЛЕТА лидер списка нацобъединения «Все для Латвии»-«Тевземей ун Бривибай»/ДННЛ (ВЛ-ТБ/ДННЛ) Байба Брока.

Она отметила, что после той огромной предвыборной кампании, которая была направлена против нацобъединения и ее как лидера списка, партия показала очень хороший результат.

На вопрос, готово ли ВЛ-ТБ/ДННЛ сотрудничать с победившими в Риге «Согласием» и «Честь служить Риге» (ЧСР), Брока подчеркнула, что в этом смысле партия сохраняет постоянство в своих взглядах и не видит никакой возможности такого сотрудничества.























































Aizvērt Представители Национального объединения «Все для Латвии!» ждут результатов голосования Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET







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«Со всеми остальными латышскими партиями, которые придерживаются единой позиции по вопросам о латвийской государственности и ценностях Конституции, мы, безусловно, будем сотрудничать.

Я не вижу никаких проблем, чтобы договориться о платформе сотрудничества и предстоящих задачах»,

- сказала представитель нацблока.

Как сообщалось, блок «Согласия»/ЧСР сохранил большинство в столичной думе, хотя и лишился семи мандатов.

По итогам подсчета голосов на всех 158 участках в Риге, «Согласие»/ЧСР набрало 50,85% голосов и получит в новой думе 32 мандата. На предыдущих муниципальных выборах, по результатам которых в думу прошли только три партии, «Согласие»/ЧСР набрало 58,54% голосов и получило 39 мандатов.

Также в Рижскую думу избраны кандидаты еще четырех списков - Латвийского объединения регионов (ЛОР) и партии «Для развития Латвии», которые получили 13,66% голосов, Новой консервативной партии (НКП) - 13,41% голосов, ВЛ-ТБ/ДННЛ - 9,24% и «Единства» - 6,26%.

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