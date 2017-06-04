В самоуправлениях больше всего будут представлены ВЛ-ТБ/ДННЛ, СЗК и КСЛ

В предстоящие четыре года в самоуправлениях Латвии больше всего будут представлены национальное объединение «Все для Латвии»-«Тевземей ун Бривибай»/ДННЛ (ВЛ-ТБ/ДННЛ), Союз «зеленых» и крестьян (СЗК) и Крестьянский союз Латвии (КСЛ), свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии.

ВЛ-ТБ/ДННЛ в целом получило в самоуправлениях 166 депутатских мест, а также будет представлена в альянсах с другими политическими силами. В муниципалитетах будут работать 15 депутатов, которые избраны от объединения ВЛ-ТБ/ДННЛ и СЗК, 12 депутатов - от ВЛ-ТБ/ДННЛ и Альянса регионов, восемь депутатов - от ВЛ-ТБ/ДННЛ, Латгальской партии и СЗК, семь - от ВЛ-ТБ/ДННЛ, Латгальской партии и «Единства», а также по четыре депутата от ВЛ-ТБ/ДННЛ и «Единства» и объединения ВЛ-ТБ/ДННЛ, «Единства» и Латвийского объединения регионов.

СЗК на муниципальных выборах получил 157 депутатских мест, а также в самоуправления избраны 10 депутатов от объединения СЗК и «Единства»,

восемь депутатов - от объединения СЗК и Альянса регионов, шесть депутатов - от объединения СЗК и Латгальской партии.























































Aizvērt Представители Национального объединения «Все для Латвии!» ждут результатов голосования Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET







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КСЛ по итогам выборов получил 146 депутатских мест, а также будет представлен депутатами, которые избраны от различных объединений, в том числе 15 депутатов от объединения ВЛ-ТБ/ДННЛ и КСЛ, восемь - от Латгальской партии, ВЛ-ТБ/ДННЛ и КСЛ, четыре - от «Единства» и КСЛ, два - от объединения СЗК и «Единства».

«Единство» получило 119 депутатских мест, а также будет представлено семью депутатами, избранными от различных объединений:

семью депутатами от объединения Латгальской партии, ВЛ-ТБ/ДННЛ и «Единства», четырьмя депутатами от объединения «Единства» и КСЛ, тремя депутатами от объединения «Единства» и партии «Для развития Латвии», а также двумя депутатами, которые избраны от «Единства», «Партии роста» и «Для развития Латвии».





































Aizvērt Представители Союза Зеленых и Крестьян ждут результатов выборов Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET







Социал-демократическая партия «Согласие» получила 102 депутатских места, а также 32 места в Риге в объединении с партией «Честь служить Риге».



























Aizvērt Спокойно и уверенно: представители "Единства" ждут результатов выборов Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET







От Латвийского объединения регионов (ЛОР) в самоуправления избраны 98 депутатов, а также еще 20 депутатов от объединения ЛОР и Видземской партии, 11 депутатов от объединения ЛОР и «Единства», девять депутатов от объединения ЛОР и «Для развития Латвии», четыре депутата от объединения ЛОР и Альянса регионов, четыре депутата от объединения ЛОР и «No sirds Latvijai», два депутата от объединения ЛОР и Видземской партии, два депутата от объединения ЛОР и Латгальской партии и один депутат от ЛОР и Латвийской социал-демократической рабочей партии.

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