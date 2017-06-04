Лачплесис: плохо, что 20% избирателей не представлены в Даугавпилсской думе

Плохо, что 20% избирателей остались не представленными в Даугавпилсской думе, прокомментировал результаты выборов агентству ЛЕТА нынешний председатель Даугавпилсской думы Янис Лачплесис («Латгальская партия»).

«Коалиция, не представляющая даже половины избирателей – не лучший вариант. «Латгальская партия» готова к переговорам с обеими партия, которые прошли в думу, но мы не готовы принимать невыгодные жителям и городу решения», - подчеркнул Лачплесис.

Связаться с лидерами двух других партий, прошедших в думу - «Согласие» и «Наша партия» - агентству ЛЕТА пока не удалось.

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Как сообщалось,

в Даугавпилсскую думу прошли только три партии, и для создания правящей коалиции потребуется согласие двух из них.

Как свидетельствуют обобщенные Центральной избирательной комиссией предварительные итоги выборов, за «Латгальскую партию», которую представляет нынешний мэр Янис Лачплесис, проголосовали 28,57% жителей города, а за «Согласие», список которого возглавляет депутат Сейма Андрей Элксниньш, - 28,16%.

За «Нашу партию» Рихарда Эйгимса отдали голоса 19,34% избирателей.

Во втором по величине городе Латвии из 58 483 обладающих правом голоса проголосовали 27 679 или 47,33%.

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