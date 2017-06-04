Бордарс рассказал, с кем готова сотрудничать НКП

Янис Борданс
 

Янис Борданс. Фото: Evija Trifanova / LETA

Новая консервативная партия (НКП) не рассматривает возможность сотрудничества с партийным объединением «Согласие»/«Честь служить Риге», но будет сотрудничать с партиями и депутатами, которые обращают внимание на влияние спонсоров, коррупцию и бесхозяйственность, сказал агентству ЛЕТА один из лидеров НКП Янис Борданс.

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Комментируя успехи НКП на выборах в самоуправления, Борданс подчеркнул, что результат был таким, как и ожидалось.

«Наша партия после партий Нила Ушакова (»Согласие«) и Андриса Америкса (»Честь служить Риге«) получила наибольшее число голосов, так же, как и единый список Латвийского объединения регионов (ЛОР) и «Для развития Латвии«», - сказал Борданс.

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Он подчеркнул, что борьбу партия выиграла на свои финансовые средства, поэтому

НКП в Рижской думе не придется отрабатывать миллион или сотни тысяч, которые дал некий спонсор.

Также он отметил, что это подготовка к выборам в Сейм.

По словам Борданса, НКП использует все свои знания и умения, чтобы изменить нынешнюю политику в Рижской думе, даже если придется работать в оппозиции, деятельность НКП будет отличаться от деятельности нынешней оппозиции.

На вопрос о сотрудничестве с другими партиями, победившими на выборах в Рижскую думу, Борданс ответил, что однозначно не рассматривает возможность сотрудничества с «Согласием» и «Честь служить Риге». В свою очередь с другими партиями и депутатами НКП готова сотрудничать, если они будут придерживаться позиции НКП в отношении спонсорского влияния, коррупционных связей и бесхозяйственности.

Как сообщалось, объединенный список «Согласия»/«Честь служить Риге» (ЧСР) сохранил большинство в столичной думе, хотя и лишился семи мандатов, свидетельствуют новейшие данные Центральной избирательной комиссии.

По итогам подсчета голосов на всех 158 участках в Риге, «Согласие»/ЧСР набрало 50,85% голосов и получит в новой думе 32 мандата. На предыдущих муниципальных выборах, по результатам которых в думу прошли только три партии, «Согласие»/ЧСР набрало 58,54% голосов и получило 39 мандатов.

Также в Рижскую думу избраны кандидаты еще четырех списков - Латвийского объединения регионов (ЛОР) и партии «Для развития Латвии», которые получили 13,66% голосов, Новой консервативной партии (НКП) - 13,41% голосов, нацобъединения «Все для Латвии»-«Тевземей ун Бривибай»/ДННЛ (ВЛ-ТБ/ДННЛ) - 9,24% и «Единства» - 6,26%.

С учетом такого распределения голосов ЛОР/«Для развития Латвии» получит в столичной думе девять мандатов, НКП - тоже девять, ВЛ-ТБ/ДННЛ - шесть, «Единство» - четыре.

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