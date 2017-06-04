Краузе: рижан не устроил государственный подход СЗК

Арманд Краузе
 

Арманд Краузе. Фото: Edijs Pālens / LETA

Союз зеленых и крестьян (СЗК) не прошел в Рижскую думу, скорее всего потому, что рижан перед муниципальными выборами не устроил государственный подход к работе в самоуправлении, предложенный СЗК, сказал агентству ЛЕТА председатель правления союза и лидер списка СЗК на муниципальных выборах в Риге Арманд Краузе.

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Исход выборов в Риге подтверждает, что СЗК является политической силой, думающей о стране в целом, полагает Краузе.

«Во время предвыборной кампании мы концентрировались на стране в целом. Это наводит на мысль, что рижанам такой государственный подход не близок», - сказал лидер списка СЗК.

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Отвечая на вопрос, не было бы лучше, чтобы СЗК стартовал на выборах в Рижскую думу единым списком с другой политической силой, это дало ему больше шансов на победу, Краузе сказал, что такую возможность не исключает. Вместе с тем он добавил, что формирование единого списка не всегда приводит к гарантированному попаданию в думу, поэтому СЗК предпочел идти отдельным списком.

Как сообщалось, объединенный список «Согласия»/«Честь служить Риге» (ЧСР) сохранил большинство в столичной думе, хотя и лишился семи мандатов, свидетельствуют новейшие данные Центральной избирательной комиссии.

По итогам подсчета голосов на всех 158 участках в Риге, «Согласие»/ЧСР набрало 50,85% голосов и получит в новой думе 32 мандата.

На предыдущих муниципальных выборах, по результатам которых в думу прошли только три партии, «Согласие»/ЧСР набрало 58,54% голосов и получило 39 мандатов.

Также в Рижскую думу избраны кандидаты еще четырех списков - Латвийского объединения регионов (ЛОР) и партии «Для развития Латвии», которые получили 13,66% голосов, Новой консервативной партии (НКП) - 13,41% голосов, нацобъединения «Все для Латвии»-«Тевземей ун Бривибай»/ДННЛ (ВЛ-ТБ/ДННЛ) - 9,24% и «Единства» - 6,26%.

С учетом такого распределения голосов ЛОР/«Для развития Латвии» получит в столичной думе девять мандатов, НКП - тоже девять, ВЛ-ТБ/ДННЛ - шесть, «Единство» - четыре.

Остальные партии не преодолели на выборах в столице пятипроцентного барьера. Первым за чертой остался Союз «зеленых» и крестьян, набравший всего 3,29% голосов избирателей. Партия «KPV LV» получила 1,53% голосов, «No sirds Latvijai» - 0,61%, «За независимую Латвию!» - 0,32%, Латвийская социал-демократическая рабочая партия - 0,23%, Партия действия евроскептиков - 0,22%.

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