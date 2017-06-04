Америкс: новая оппозиция пока находится под влиянием предвыборных эмоций

Только что выбранная оппозиция в Рижской думе пока находится под влиянием предвыборных эмоций, поэтому еще делаются заявления об отказе сотрудничать с партиями «Согласие» и «Честь служить Риге» (ЧСР), сказал агентству ЛЕТА нынешний вице-мэр Андрис Америкс (ЧСР).

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«В будущем всем 60 избранным депутатам придется работать в одной думе и решать городские проблемы. Вопрос не заключается в том, сработаемся или не сработаемся, все депутаты принимают участие в заседаниях думы, комитетов, обсуждают важные для города вопросы. Конечно, если кто-то хочет ругаться, то ругаться можно по любому поводу - вплоть до приватизации дровяного сарайчика», - сказал Америкс.

Большая часть новых оппозиционных депутатов избраны в думу впервые,

поэтому пройдет какое-то время, пока они поймут свои обязанности, процедуры и как функционирует дума,

добавил вице-мэр.

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Отвечая на вопрос, изменит ли «Согласие»/ЧСР, потерявшее семь мандатов и имеющее лишь незначительное преимущество над оппозицией, свой стиль работы и сотрудничества с оппозицией, Америкс сказал, что «станет сложнее, придется больше заниматься разъяснительной работой по поводу своих решений, и понятно, что у оппозиции будет большое желание критиковать».





























Aizvērt Представители партии "Согласие" ждут результатов голосования Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET







«В думу я избран в пятый раз и у меня есть представление о ее работе. Напомню, что думское большинство работало и в коалиции из четырех партий в составе 31 депутата, это было во времена мэра Айвара Аксенока из «Нового времени«», - подчеркнул Америкс.

Отвечая на вопрос, согласен ли он с мнением многих экспертов о том, что новая оппозиция в Рижской думе стала более сильной и агрессивной, Америкс сказал, что это только предположения. «Если использовать слово «сильная», то оппозиция должна быть более компетентной, чем позиция.

Одно дело петь в хоре, и другое дело - понимать культурную политику города в целом»,

- добавил он.

Как сообщалось, по итогам подсчета голосов на всех 158 участках в Риге, «Согласие»/ЧСР набрало 50,85% голосов и получит в новой думе 32 мандата. На предыдущих муниципальных выборах, по результатам которых в думу прошли только три партии, «Согласие»/ЧСР набрало 58,54% голосов и получило 39 мандатов.

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