Америкс: новая оппозиция пока находится под влиянием предвыборных эмоций

Андрис Америкс
 

Андрис Америкс. Фото: Patrīcija Eglīte / LETA

Только что выбранная оппозиция в Рижской думе пока находится под влиянием предвыборных эмоций, поэтому еще делаются заявления об отказе сотрудничать с партиями «Согласие» и «Честь служить Риге» (ЧСР), сказал агентству ЛЕТА нынешний вице-мэр Андрис Америкс (ЧСР).

Еще по этой теме

«В будущем всем 60 избранным депутатам придется работать в одной думе и решать городские проблемы. Вопрос не заключается в том, сработаемся или не сработаемся, все депутаты принимают участие в заседаниях думы, комитетов, обсуждают важные для города вопросы. Конечно, если кто-то хочет ругаться, то ругаться можно по любому поводу - вплоть до приватизации дровяного сарайчика», - сказал Америкс.

Большая часть новых оппозиционных депутатов избраны в думу впервые,

поэтому пройдет какое-то время, пока они поймут свои обязанности, процедуры и как функционирует дума,

добавил вице-мэр.

Реклама

Отвечая на вопрос, изменит ли «Согласие»/ЧСР, потерявшее семь мандатов и имеющее лишь незначительное преимущество над оппозицией, свой стиль работы и сотрудничества с оппозицией, Америкс сказал, что «станет сложнее, придется больше заниматься разъяснительной работой по поводу своих решений, и понятно, что у оппозиции будет большое желание критиковать».

Представители партии "Согласие" ждут результатов голосования

Фото: Представители партии "Согласие" ждут результатов голосования0

«В думу я избран в пятый раз и у меня есть представление о ее работе. Напомню, что думское большинство работало и в коалиции из четырех партий в составе 31 депутата, это было во времена мэра Айвара Аксенока из «Нового времени«», - подчеркнул Америкс.

Отвечая на вопрос, согласен ли он с мнением многих экспертов о том, что новая оппозиция в Рижской думе стала более сильной и агрессивной, Америкс сказал, что это только предположения. «Если использовать слово «сильная», то оппозиция должна быть более компетентной, чем позиция.

Одно дело петь в хоре, и другое дело - понимать культурную политику города в целом»,

- добавил он.

Как сообщалось, по итогам подсчета голосов на всех 158 участках в Риге, «Согласие»/ЧСР набрало 50,85% голосов и получит в новой думе 32 мандата. На предыдущих муниципальных выборах, по результатам которых в думу прошли только три партии, «Согласие»/ЧСР набрало 58,54% голосов и получило 39 мандатов.

Еще по этой теме
Ночь выборов: За кого проголосовали жители и как партии встретили их решение

Ночь выборов: За кого проголосовали жители и как партии встретили их решение

Выборы 2017: как жители решали судьбу своих городов

Выборы 2017: как жители решали судьбу своих городов

Выборы-2017: «Согласие»/ЧСР победили в Риге, но теряют часть мандатов

Выборы-2017: «Согласие»/ЧСР победили в Риге, но теряют часть мандатов



Еще по этой теме
Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Rāmava, 160000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 62000 EUR
Дом
Дом, Sigulda, 170000 EUR

reklama.vesti.lv

SpaceX вывела на орбиту корабль с грузом для МКС Hi-Tech

SpaceX вывела на орбиту корабль с грузом для МКС

Вы не поверите, что люди отмечают этими счастливыми селфи! Wo&Men

Вы не поверите, что люди отмечают этими счастливыми селфи!

Супруг поздравил Королеву, показав ее в неприглядном виде Showbiz

Супруг поздравил Королеву, показав ее в неприглядном виде

Российские звезды в долгу перед Юрмалой? Showbiz

Российские звезды в долгу перед Юрмалой?

Латыш примет участие в самом жестоком реалити-шоу в истории Showbiz

Латыш примет участие в самом жестоком реалити-шоу в истории

Выборы

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Дом
Дом Salaspils pag.
107 500 EUR
Дом
Дом Mārupe
95 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Дом
Дом Mārupe
320 000 EUR
Дом
Дом Carnikava
155 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
87 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
E – KOMERCIJAS NOLIKTAVAS V ...
E – KOMERCIJAS NOLIKTAVAS V ...
SEKRETĀRI/-U (UZ NOTEIKTU LAIKU) ...
SEKRETĀRI/-U (UZ NOTEIKTU LAIKU) ...
TIRDZNIECĪBAS MENEDŽERI
TIRDZNIECĪBAS MENEDŽERI
SISTĒMU ANALĪTIĶIS/E - IT PR ...
SISTĒMU ANALĪTIĶIS/E - IT PR ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 