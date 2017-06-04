Казакс: установка «латыши против нелатышей» ничего не дает экономике

Установка «латыши против нелатышей» ничего не дает экономике, вместо этого необходимо соревнование идей, способствующих развитию экономики, сказал агентству ЛЕТА главный экономист «Swedbank» в Латвии Мартиньш Казакс, комментируя итоги выборов в Риге.

«Установка «латыши против нелатышей» ничего не дает экономике, вместо этого необходимо соревнование идей, способствующих развитию экономики, в противном случае экономика и кошельки избирателей страдают», - считает Казакс.

Выборы в Риге не окажут прямого влияния на экономику и мгновенного эффекта не будет,

поскольку ничего нового в дискуссиях об экономической политике не прозвучало, говорит он.

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Вместе с тем Казакс отметил – самым интересным будет тот факт, что коалиционные партии в Рижской думе имеют лишь маргинальное влияние, а Союз зеленых и крестьян в столичной думе вовсе не представлен.

Он также отметил, что, возможно, обострятся дискуссии о налоговой политике, и это снизит шансы на успешное проведение реформ. Казакс выразил надежду, что к выборам в Сейм появятся более убедительные предложения и правящие партии смогут внятно донести их до жителей.

Как сообщалось, объединенный список «Согласия»/«Честь служить Риге» (ЧСР) сохранил большинство в столичной думе, хотя и лишился семи мандатов, свидетельствуют новейшие данные Центральной избирательной комиссии.

























Aizvērt Люди участвуют в голосовании в Рижской плявниекской гимназии Zane Bitere/LETA Zane Bitere/LETA Zane Bitere/LETA Zane Bitere/LETA Zane Bitere/LETA Zane Bitere/LETA Zane Bitere/LETA Zane Bitere/LETA Zane Bitere/LETA Zane Bitere/LETA Zane Bitere/LETA Zane Bitere/LETA Zane Bitere/LETA







По итогам подсчета голосов на всех 158 участках в Риге, «Согласие»/ЧСР набрало 50,85% голосов и получит в новой думе 32 мандата. На предыдущих муниципальных выборах, по результатам которых в думу прошли только три партии, «Согласие»/ЧСР набрало 58,54% голосов и получило 39 мандатов.

Также в Рижскую думу избраны кандидаты еще четырех списков - Латвийского объединения регионов (ЛОР) и партии «Для развития Латвии», которые получили 13,66% голосов, Новой консервативной партии (НКП) - 13,41% голосов, нацобъединения «Все для Латвии»-«Тевземей ун Бривибай»/ДННЛ (ВЛ-ТБ/ДННЛ) - 9,24% и «Единства» - 6,26%.

С учетом такого распределения голосов ЛОР/«Для развития Латвии» получит в столичной думе девять мандатов, НКП - тоже девять, ВЛ-ТБ/ДННЛ - шесть, «Единство» - четыре.

Остальные партии не преодолели на выборах в столице пятипроцентного барьера. Первым за чертой остался Союз «зеленых» и крестьян, набравший всего 3,29% голосов избирателей. Партия «KPV LV» получила 1,53% голосов, «No sirds Latvijai» - 0,61%, «За независимую Латвию!» - 0,32%, Латвийская социал-демократическая рабочая партия - 0,23%, Партия действия евроскептиков - 0,22%.

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