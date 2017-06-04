Казакс: установка «латыши против нелатышей» ничего не дает экономике

Мартиньш Казакс
 

Мартиньш Казакс. Фото: Edijs Pālens / LETA

Установка «латыши против нелатышей» ничего не дает экономике, вместо этого необходимо соревнование идей, способствующих развитию экономики, сказал агентству ЛЕТА главный экономист «Swedbank» в Латвии Мартиньш Казакс, комментируя итоги выборов в Риге.

Еще по этой теме

«Установка «латыши против нелатышей» ничего не дает экономике, вместо этого необходимо соревнование идей, способствующих развитию экономики, в противном случае экономика и кошельки избирателей страдают», - считает Казакс.

Выборы в Риге не окажут прямого влияния на экономику и мгновенного эффекта не будет,

поскольку ничего нового в дискуссиях об экономической политике не прозвучало, говорит он.

Реклама

Вместе с тем Казакс отметил – самым интересным будет тот факт, что коалиционные партии в Рижской думе имеют лишь маргинальное влияние, а Союз зеленых и крестьян в столичной думе вовсе не представлен.

Он также отметил, что, возможно, обострятся дискуссии о налоговой политике, и это снизит шансы на успешное проведение реформ. Казакс выразил надежду, что к выборам в Сейм появятся более убедительные предложения и правящие партии смогут внятно донести их до жителей.

Как сообщалось, объединенный список «Согласия»/«Честь служить Риге» (ЧСР) сохранил большинство в столичной думе, хотя и лишился семи мандатов, свидетельствуют новейшие данные Центральной избирательной комиссии.

Люди участвуют в голосовании в Рижской плявниекской гимназии

Фото: Люди участвуют в голосовании в Рижской плявниекской гимназии0

По итогам подсчета голосов на всех 158 участках в Риге, «Согласие»/ЧСР набрало 50,85% голосов и получит в новой думе 32 мандата. На предыдущих муниципальных выборах, по результатам которых в думу прошли только три партии, «Согласие»/ЧСР набрало 58,54% голосов и получило 39 мандатов.

Также в Рижскую думу избраны кандидаты еще четырех списков - Латвийского объединения регионов (ЛОР) и партии «Для развития Латвии», которые получили 13,66% голосов, Новой консервативной партии (НКП) - 13,41% голосов, нацобъединения «Все для Латвии»-«Тевземей ун Бривибай»/ДННЛ (ВЛ-ТБ/ДННЛ) - 9,24% и «Единства» - 6,26%.

С учетом такого распределения голосов ЛОР/«Для развития Латвии» получит в столичной думе девять мандатов, НКП - тоже девять, ВЛ-ТБ/ДННЛ - шесть, «Единство» - четыре.

Остальные партии не преодолели на выборах в столице пятипроцентного барьера. Первым за чертой остался Союз «зеленых» и крестьян, набравший всего 3,29% голосов избирателей. Партия «KPV LV» получила 1,53% голосов, «No sirds Latvijai» - 0,61%, «За независимую Латвию!» - 0,32%, Латвийская социал-демократическая рабочая партия - 0,23%, Партия действия евроскептиков - 0,22%.

Еще по этой теме
Выборы 2017: как жители решали судьбу своих городов

Выборы 2017: как жители решали судьбу своих городов

Выборы-2017: «Согласие»/ЧСР победили в Риге, но теряют часть мандатов

Выборы-2017: «Согласие»/ЧСР победили в Риге, но теряют часть мандатов

Урбанович: результаты выборов могли быть лучше

Урбанович: результаты выборов могли быть лучше


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 94000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 26800 EUR
Дом
Дом, Sigulda, 170000 EUR

reklama.vesti.lv

Сумочки звезд: от мини-клатчей до «все свое ношу с собой» Wo&Men

Сумочки звезд: от мини-клатчей до «все свое ношу с собой»

Латыш примет участие в самом жестоком реалити-шоу в истории Showbiz

Латыш примет участие в самом жестоком реалити-шоу в истории

В Сети помогают выбрать свадебный наряд 93-летней невесте Wo&Men

В Сети помогают выбрать свадебный наряд 93-летней невесте

Facebook готовит запуск мессенджера для детей Hi-Tech

Facebook готовит запуск мессенджера для детей

Жвачка способна изменить жизнь пациентов после операций Hi-Tech

Жвачка способна изменить жизнь пациентов после операций

Выборы

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Дом
Дом Salaspils pag.
107 500 EUR
Дом
Дом Mārupe
95 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Дом
Дом Mārupe
320 000 EUR
Дом
Дом Carnikava
155 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
87 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
E – KOMERCIJAS NOLIKTAVAS V ...
E – KOMERCIJAS NOLIKTAVAS V ...
SEKRETĀRI/-U (UZ NOTEIKTU LAIKU) ...
SEKRETĀRI/-U (UZ NOTEIKTU LAIKU) ...
TIRDZNIECĪBAS MENEDŽERI
TIRDZNIECĪBAS MENEDŽERI
SISTĒMU ANALĪTIĶIS/E - IT PR ...
SISTĒMU ANALĪTIĶIS/E - IT PR ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 