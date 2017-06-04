Соцсети: Кайминьш якобы сложил мандат депутата Сейма

12.Saeimā ievēlētās Latvijas Reģionu apvienības pārstāvis Artuss Kaimiņš atbild uz žurnālistu jautājumiem pēc sarunām ar Valsts prezidentu par jaunās valdības veidošanu
 

12.Saeimā ievēlētās Latvijas Reģionu apvienības pārstāvis Artuss Kaimiņš atbild uz žurnālistu jautājumiem pēc sarunām ar Valsts prezidentu par jaunās valdības veidošanu. Фото: Ieva Lūka / LETA

Вечером в воскресенье Артус Кайминьш в социальной сети Facebook сообщил, что, принимая во внимание прошедшие муниципальные выборы, он складывает мандат депутата Сейма. В свою очередь портал lsm.lv сообщает, что информацию о сложении мандата распространил не сам Кайминьш, а его профиль в Facebook взломан.

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«Видя результаты муниципальных выборов, я официально сообщаю, что складываю мандат депутата Сейма. Удачи, Латвия. Я пытался от всего сердца. Действительно. Вы выбрали. Так что, говорить тут нечего», - написал он.

Фото: скриншот Facebook

Напомним, на муниципальных выборах в Риге партий Кайминьша KPV.LV не преодолела барьер в 5% и не прошла в думу. Политической силе свои голоса отдали около 1,5% избирателей.

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