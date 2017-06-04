Соцсети: Кайминьш якобы сложил мандат депутата Сейма

Вечером в воскресенье Артус Кайминьш в социальной сети Facebook сообщил, что, принимая во внимание прошедшие муниципальные выборы, он складывает мандат депутата Сейма. В свою очередь портал lsm.lv сообщает, что информацию о сложении мандата распространил не сам Кайминьш, а его профиль в Facebook взломан.

«Видя результаты муниципальных выборов, я официально сообщаю, что складываю мандат депутата Сейма. Удачи, Латвия. Я пытался от всего сердца. Действительно. Вы выбрали. Так что, говорить тут нечего», - написал он.

Фото: скриншот Facebook

Напомним, на муниципальных выборах в Риге партий Кайминьша KPV.LV не преодолела барьер в 5% и не прошла в думу. Политической силе свои голоса отдали около 1,5% избирателей.

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