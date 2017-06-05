Бондарc: выборы в Риге нельзя назвать честными

Мартиньш Бондарс
 

Мартиньш Бондарс. Фото: Edijs Pālens / LETA

Муниципальные выборы в Риге нельзя назвать честными, заявил в передаче «900 секунд» на телеканале LNT кандидат в мэры от списка Латвийского объединения регионов и партии «Для развития Латвии» Мартиньш Бондарс.

Свое утверждение он обосновал неравными затратами политических парий на предвыборные кампании. «Если одни используют миллионы, чтобы получить власть, такие выборы нельзя назвать честными», - сказал политик, добавив, что юридически, «на бумаге», все в порядке.

Он вновь отверг возможность сотрудничества в столичной думе с победителями выборов «Согласием»/«Честь служить Риге» (ЧСР), так как «это совсем другое мышление».

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Как сообщалось, блок «Согласия»/ЧСР по итогам выборов сохранил большинство в столичной думе, хотя и лишился семи мандатов.

«Согласие»/ЧСР набрало 50,85% голосов и получит в новой думе 32 мандата. На предыдущих муниципальных выборах, по результатам которых в думу прошли только три партии, «Согласие»/ЧСР набрало 58,54% голосов и получило 39 мандатов.

Также в Рижскую думу избраны кандидаты еще четырех списков - Латвийского объединения регионов (ЛОР) и партии «Для развития Латвии», которые получили 13,66% голосов, Новой консервативной партии (НКП) - 13,41% голосов, ВЛ-ТБ/ДННЛ - 9,24% и «Единства» - 6,26%.

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