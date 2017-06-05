Партия «Для развития Латвии» могла бы сотрудничать с ЛОР и на выборах Сейма

Партия «Для развития Латвии» и на предстоящих в будущем году выборах Сейма могла бы рассмотреть сотрудничество с Латвийским объединением регионов (ЛОР), сказал Латвийскому радио председатель «Для развития Латвии» Юрис Пуце.

Он отметил, что после выборов прошел всего один день, и у членов партии и их партнеров впереди еще много встреч, чтобы обсудить планы на будущее, но уже сейчас видно, что поставленные на выборах Рижской думы цели достигнуты.

На вопрос, было ли целью объединенного списка «Для развития Латвии» и ЛОР свергнуть с должности мэра Риги Нила Ушакова («Согласие»), Пуце ответил, что о возможности сделать это в одиночку ничто не свидетельствовало. К сожалению, это не удалось вместе сделать и всем партиям, настроенным против нынешнего руководства Рижской думы, сказал он.

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Объединенный список «Для развития Латвии» и ЛОР на выборах Рижской думы получил девять депутатских мандатов.

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