Партия «Для развития Латвии» могла бы сотрудничать с ЛОР и на выборах Сейма

 

Фото: LETA

Партия «Для развития Латвии» и на предстоящих в будущем году выборах Сейма могла бы рассмотреть сотрудничество с Латвийским объединением регионов (ЛОР), сказал Латвийскому радио председатель «Для развития Латвии» Юрис Пуце.

Он отметил, что после выборов прошел всего один день, и у членов партии и их партнеров впереди еще много встреч, чтобы обсудить планы на будущее, но уже сейчас видно, что поставленные на выборах Рижской думы цели достигнуты.

На вопрос, было ли целью объединенного списка «Для развития Латвии» и ЛОР свергнуть с должности мэра Риги Нила Ушакова («Согласие»), Пуце ответил, что о возможности сделать это в одиночку ничто не свидетельствовало. К сожалению, это не удалось вместе сделать и всем партиям, настроенным против нынешнего руководства Рижской думы, сказал он.

Реклама

Объединенный список «Для развития Латвии» и ЛОР на выборах Рижской думы получил девять депутатских мандатов.

    Еще по этой теме
    Бондарc: выборы в Риге нельзя назвать честными

    Бондарc: выборы в Риге нельзя назвать честными


    Следи за нами на странице в Facebook

    Rus.Tvnet

    популярные

    City24
    Дом
    Дом, Ulbroka, 163000 EUR
    Квартира
    Квартира, Rīga, 49500 EUR
    Дом
    Дом, Langstiņi, 169000 EUR

    reklama.vesti.lv

    Кожевникова показала, как выглядит в бикини после рождения двоих Showbiz

    Кожевникова показала, как выглядит в бикини после рождения двоих

    Facebook готовит запуск мессенджера для детей Hi-Tech

    Facebook готовит запуск мессенджера для детей

    В Сети помогают выбрать свадебный наряд 93-летней невесте Wo&Men

    В Сети помогают выбрать свадебный наряд 93-летней невесте

    Звезда «Универа» в ярости из-за ремонта, сделанного ему телешоу Showbiz

    Звезда «Универа» в ярости из-за ремонта, сделанного ему телешоу

    Жвачка способна изменить жизнь пациентов после операций Hi-Tech

    Жвачка способна изменить жизнь пациентов после операций

    Выборы

    lsm.lv


    Самые популярные

    CITY24.LV
    Квартира
    Квартира Rīga
    79 000 EUR
    Дом
    Дом Mārupe
    210 000 EUR
    Дом
    Дом Jūrmala
    270 000 EUR
    Дом
    Дом Ķekavas pag.
    85 000 EUR
    Дом
    Дом Salaspils pag.
    107 500 EUR
    Дом
    Дом Rīga
    185 000 EUR
    Квартира
    Квартира Rīga
    79 000 EUR
    Квартира
    Квартира Rīga
    90 870 EUR
    Новости недвижимости »
    CV Online vakances
    FINANŠU JOMAS PROFESIONĀLIS
    FINANŠU JOMAS PROFESIONĀLIS
    IT PROFESIONĀLIS
    IT PROFESIONĀLIS
    VADĪTĀJS - LĪDERIS
    VADĪTĀJS - LĪDERIS
    SVEŠVALODU GURU
    SVEŠVALODU GURU
    http://alkoutlet.lv

    Темы

     