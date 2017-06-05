Элксниньш: у «Согласия» есть амбиции руководить Даугавпилсской думой

Андрей Элксниньш
 

Андрей Элксниньш. Фото: Ieva Makare / LETA

Социал-демократическая партия «Согласие» обсуждает различные модели сотрудничества в Даугавпилсской думе, но очевидно, что у нее есть амбиции взять на себя руководство самоуправлением, заявил Латвийскому радио кандидат в мэры Даугавпилса от «Согласия», депутат Сейма Андрей Элксниньш.

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Он отметил, что горожане своим голосованием недвусмысленно продемонстрировали, что хотят смены власти в Даугавпилсе.

На вопрос о возможном сотрудничестве с Латгальской партией, которую представляет нынешний мэр города Янис Лачплесис, Элксниньш ответил, что в случае, если предыдущие власти признают свои ошибки в руководстве городом, препятствий для сотрудничества не будет.

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Как сообщалось, по итогам выборов в Даугавпилсскую думу прошли всего три партии, и для формирования правящей коалиции потребуется соглашение между двумя из них.

С минимальным перевесом в городе победила Латгальская партия, которая получила на 113 голосов больше, чем «Согласие».

За Латгальскую партию проголосовали 28,57% жителей города, за «Согласие» - 28,16%.

Также в Даугавпилсскую дому прошла «Наша партия» Рихарда Эйгимса, за которую свои голоса отдали 19,34% избирателей.

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