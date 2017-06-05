Новым послом Великобритании в Латвии будет Кит Шеннон, сообщатся на сайте правительства Соединенного Королевства.

Нынешнего посла Сару Коули планируется перевести на другую должность в дипломатическом ведомстве Великобритании. Шеннон с 2014 года занимал в британском МИД должность заместителя директора отдела Восточной Европы и Центральной Азии.

Сегодня новый посол прибудет с аккредитационным визитом к президенту Латвии Раймонду Вейонису.

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В рамках этого визита с Шенноном планирует встретиться и министр иностранных дел Эдгар Ринкевич.

Сара Коули выполняла обязанности посла Великобритании в Латвии с мая 2013 года.