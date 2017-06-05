В Юрмале СЗК предложит сотрудничество ВЛ-ТБ/ДННЛ и «Согласию»

Jūrmalas domes deputāts Jānis Lediņš
 

Jūrmalas domes deputāts Jānis Lediņš. Фото: Ieva Makare / LETA

Союз «зеленых» и крестьян (СЗК) в Юрмальской думе проведет переговоры о сотрудничестве с партией «Согласие» и национальным объединением «Все для Латвии»-«Тевземей ун Бривибай»/ДННЛ, сказал руководитель Юрмальского отделения Латвийской Зеленой партии Янис Лединьш.

На вопрос, почему решено не сотрудничать с объединением Новой консервативной партии (НКП) «Тебе, Юрмала!» он ответил, что названные партии уже заявили, что «не хотят видеть СЗК».

Из 15 мест в Юрмальской думе СЗК получил шесть, ВЛ-ТБ/ДННЛ - два, «Согласие» - три. Если нацобъединение согласится сотрудничать с СЗК, у партий в думе будет большинство из восьми депутатов, а если согласится «Согласие» - большинство из девяти депутатов.

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Если ВЛ-ТБ/ДННЛ решит сотрудничать с объединением НКП/«Тебе, Юрмала!», депутатских мест не хватит для большинства, и придется приглашать еще одну партию. Однако нацобъединение уже заявило, что не собирается сотрудничать с «Согласием», а НКП/«Тебе, Юрмала!» хотело бы оставить в оппозиции СЗК.

Лидер ВЛ-ТБ/ДННЛ в Юрмале Андрис Чуда сообщил, что пока СЗК с предложением сотрудничества не обращался, а возможность сотрудничества зависит от того, что и как будет предложено. «У нас есть свои амбиции в городе, и мы не желаем быть машиной для голосования», - заявил Чуда.

Лидер «Согласия» в Юрмале Никита Никифоров также сказал, что пока никто с предложением к партии не обращался. «Согласие» готово говорить с СЗК, но это будет вопрос о приоритетах работы будущей думы.

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