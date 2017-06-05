В Даугавпилсе пошла игра «в карты»: Тройка и «тузы»: кто разыграет партию?

Итоги выборов в Даугавпилсе удивили по причине количества партий, которым удалось пройти в новую думу – их всего 3 при стартовавших 13-ти: 6 мест в думе получит «Латгальская партия», возглавляемая действующим мэром Янисом Лачплесисом (28,57%), 5 мест достанется «Согласию» (лидер Андрей Элксниньш, 28,16%) и 4 места – Нашей партии» (лидер списка Рихард Эйгим, 19,34%).

Как уже сообщалось, явка избирателей в Даугавпилсе составила 47,33% - это 27 679 человек. Право голоса есть у 58 483 горожан. На выборах-2013 явка составляла 37,93% (23 713) при общем количестве избирателей в 62525 человек.

Победивших партии намного опередили аутсайдеров: 5% барьер не удалось преодолеть 10-ти спискам, три из которых возглавляли два бывших мэра Рита Строде и Жанна Кулакова, а также действующий заместитель мэра Петерис Дзалбе. На выборах 4 года назад в Даугавпилсскую думу прошли представители 7 политических сил. Возможно, одной из причин служит активность даугавпилчан на этих выборах: свои голоса отдали 47,33% избирателей (в 2013 – 37,93%). Еще одна немаловажная причина – мощная поддержка лидеров трех победивших партий тремя отдельными городскими СМИ.

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Однако, что лучше – 3 или 7? На предыдущих выборах Я. Лачплесису первоначально удалось создать коалицию из всех 15-ти депутатов, оппозиция появилась позднее. Победа «Латгальской партии» на прошедших выборах все же больше хрупкая, чем уверенная – минимальный отрыв от противников.

Для создания коалиции в Даугавпилсской думе потребуется сотрудничество двух из трех партий, но интрига в том, что более контрастных «персонажей», чем представленные политики-лидеры партий, сложно представить.

Лачплесис, Элксниньш и Эйгим – непримиримые оппоненты

Двое последних особенно не скупились на острую критику и громкие «разоблачения» действующего мэра во время предвыборной кампании. Кроме того, что в ноябре 2016 года Я. Лачплесис подал на Р. Эйгима в суд за клевету.

На утро после выборов заговорили о варианте коалиции из «Согласия» и «Нашей партии». По мнению экс-мэра Даугавпилса Риты Строде, озвучившей свое мнение в программе «Ничего личного» на TV3, политические амбиции Эйгима и Элксниньша не позволят создать стабильную власть: «Я даже представить не могу. Кто будет мэр, кто заместитель? Как они разделят сферы своих интересов? А возможно, они уже обо всем договорились? – так в городе говорят».

Кто пожмет друг другу руки

Русский TVNET поинтересовался у лидеров победивших списков, как они оценивают результаты выборов и с кем готовы работать в коалиции.

Янис Лачплесис поблагодарил всех горожан, пришедших на выборы, и тех избирателей, которые положительно оценили работу действующего состава: «Первое место «Латгальской партии» означает, что дума работала правильно. Но 20% избирателей не получили своих представителей в будущем составе думы — это тревожный знак. Поэтому нужно работать так, чтобы эти люди не чувствовали себя в стороне».

Результаты выборов — подтверждение того, что пора переходить на прямые выборы мэра , считает Я. Лачплесис. «Латгальская партия» сообщила, что делает паузу,

чтобы наши партнеры, выступавшие, как оппоненты, могли бы определиться

. Если в течение 1-2 дней не будет результатов, начнем действовать сами. Пока же в этом ситуации обязанность первых шагов лежит на стороне оппонентов», - сказал действующий мэр.

Партия «Согласие» будет представлена пятью депутатами. Ранее «Согласию» не удавалось достичь подобных успехов – на предыдущих выборах партии досталось 4 места в думе, но позднее один из депутатов сложил мандат по причине конфликта интересов (Алексей Николаев возглавил один из думских отделов), еще один – Александр Самарин вышел из состава «Согласия» и на выборах этого года стартовал в составе уже другой политической силы.

Лидер списка, депутат Сейма Андрей Элксниньш оценивает результаты выборов как весьма позитивные: «Нет «маленьких» партий — это очень хорошо. Не будет, как это было раньше, продажи, подкупа, шантажа, «шатания» одного или двух депутатов. Простая математика: люди доверили власть трем партиям, отдав за них наибольшее количество голосов. Нельзя не отметить высокую явку — на выборы пришло на 10% больше избирателей, тогда как население за последние 4 года сократилось. Люди выступили за перемены, и мы склоняемся к тому, что ситуация изменится». Элксниньш считает, что победа «Латгальской партии» — это формальность, поскольку у «Согласия» лишь на сотню голосов меньше.

«В течение этой недели будут идти переговоры. То, что все не будет так, как было, это факт. Придется господину Лачплесису разговаривать с оппонентами», сказал Элксниньш.

Нынешний депутат Сейма и дважды бывший мэр Даугавпилса Рихард Эйгим также отметил высокую явку на выборы: «Это и решило судьбу города на ближайшие 4 года. Жители поддержали наш призыв идти на выборы. Если бы была низкая явка, то в думу прошли бы минимум 6 партий. А 3 партии — лучший вариант для Даугавпилса, и если дума будет работать неэффективно, то партиям не на кого будет «свалить», что им кто-то мешает». Он также отмечает, что состав думы обновился, и половина новых депутатов — это люди в возрасте от 31 до 45 лет.

Что касается создания коалиции и сотрудничества с оппонентами, Р. Эйгим заявляет: «Я готов сотрудничать со всеми партиями. Думаю, на этой неделе коалиция уже будет сформирована».Напомним, Рихард Эйгим дважды становился мэром Даугавпилса: в 2001 году и в 2009.

Коалиция может сформироваться в течение этой недели. В четверг на заседание думы соберется еще старый состав депутатов.

Интересно, что 304 конверта с голосами даугавпилсских избираетелей, которые могли бы ощутимо повлиять на политический расклад, признаны непригодными:

в 222 конверта были вложены несколько бюллетеней, а 78 конвертов оказались пустыми. 4 бюллетеня были порваны,в одном из конвертов оказался бюллетень из другого самоуправления.

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