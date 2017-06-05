СЗК не будет выдвигать Труксниса на должность мэра Юрмалы

Нынешний руководитель Юрмальской думы Рита Спроге
 

Нынешний руководитель Юрмальской думы Рита Спроге. Фото: Paula Čurkste/LETA

 

Союз «зеленых» и крестьян (СЗК) выдвинет на должность мэра Юрмалы нынешнего руководителя думы Риту Спроге, сообщил агентству ЛЕТА глава Юрмальского отделения Латвийской «зеленой» партии Янис Лединьш.

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СЗК принял решение не выдвигать на должность Гатиса Труксниса, попавшего в поле зрения Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией, поскольку у него имеются проблемы со здоровьем.

На вопрос, почему Трукснис стартовал в списке первым номером, если теперь он не будет претендовать на пост мэра, председатель фракции СЗК ответа не дал, заявив, что это решение местных представителей СЩК в Юрмале. Политическая сила работает децентрализованно, и решения о действиях в конкретном самоуправлении местные представители СЗК принимают сами.

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Как сообщалось, СЗК в Юрмальской думе проведет переговоры о сотрудничестве с партией «Согласие» и национальным объединением «Все для Латвии»-«Тевземей ун Бривибай»/ДННЛ, сообщил агентству ЛЕТА Лединьш.

На вопрос, почему принято решение не сотрудничать с объединением Новой консервативной партии (НКП) и партии «Тебе, Юрмала!», он ответил, что названные партии уже заявили, что «не хотят видеть СЗК».

Из 15 мест в Юрмальской думе СЗК получил шесть, ВЛ-ТБ/ДННЛ - два, «Согласие» - три.

Если нацобъединение согласится сотрудничать с СЗК, у партий в думе будет большинство из восьми депутатов, а если согласится «Согласие» - большинство из девяти депутатов.

Если ВЛ-ТБ/ДННЛ решит сотрудничать с объединением НКП/«Тебе, Юрмала!», депутатских мест не хватит для большинства, и придется приглашать еще одну партию. Однако нацобъединение уже заявило, что не собирается сотрудничать с «Согласием», а НКП/«Тебе, Юрмала!» хотело бы оставить в оппозиции СЗК.

Лидер ВЛ-ТБ/ДННЛ в Юрмале Андрис Чуда сообщил, что пока СЗК с предложением сотрудничества не обращался, а возможность сотрудничества зависит от того, что и как будет предложено.

«У нас есть свои амбиции в городе, и мы не желаем быть машиной для голосования», - заявил Чуда.

Лидер «Согласия» в Юрмале Никита Никифоров также сказал, что пока никто с предложением к партии не обращался. «Согласие» готово говорить с СЗК, но это будет вопрос о приоритетах работы будущей думы.

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