СЗК не будет выдвигать Труксниса на должность мэра Юрмалы

Союз «зеленых» и крестьян (СЗК) выдвинет на должность мэра Юрмалы нынешнего руководителя думы Риту Спроге, сообщил агентству ЛЕТА глава Юрмальского отделения Латвийской «зеленой» партии Янис Лединьш.

СЗК принял решение не выдвигать на должность Гатиса Труксниса, попавшего в поле зрения Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией, поскольку у него имеются проблемы со здоровьем.

На вопрос, почему Трукснис стартовал в списке первым номером, если теперь он не будет претендовать на пост мэра, председатель фракции СЗК ответа не дал, заявив, что это решение местных представителей СЩК в Юрмале. Политическая сила работает децентрализованно, и решения о действиях в конкретном самоуправлении местные представители СЗК принимают сами.

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Как сообщалось, СЗК в Юрмальской думе проведет переговоры о сотрудничестве с партией «Согласие» и национальным объединением «Все для Латвии»-«Тевземей ун Бривибай»/ДННЛ, сообщил агентству ЛЕТА Лединьш.

На вопрос, почему принято решение не сотрудничать с объединением Новой консервативной партии (НКП) и партии «Тебе, Юрмала!», он ответил, что названные партии уже заявили, что «не хотят видеть СЗК».

Из 15 мест в Юрмальской думе СЗК получил шесть, ВЛ-ТБ/ДННЛ - два, «Согласие» - три.

Если нацобъединение согласится сотрудничать с СЗК, у партий в думе будет большинство из восьми депутатов, а если согласится «Согласие» - большинство из девяти депутатов.

Если ВЛ-ТБ/ДННЛ решит сотрудничать с объединением НКП/«Тебе, Юрмала!», депутатских мест не хватит для большинства, и придется приглашать еще одну партию. Однако нацобъединение уже заявило, что не собирается сотрудничать с «Согласием», а НКП/«Тебе, Юрмала!» хотело бы оставить в оппозиции СЗК.

Лидер ВЛ-ТБ/ДННЛ в Юрмале Андрис Чуда сообщил, что пока СЗК с предложением сотрудничества не обращался, а возможность сотрудничества зависит от того, что и как будет предложено.

«У нас есть свои амбиции в городе, и мы не желаем быть машиной для голосования», - заявил Чуда.

Лидер «Согласия» в Юрмале Никита Никифоров также сказал, что пока никто с предложением к партии не обращался. «Согласие» готово говорить с СЗК, но это будет вопрос о приоритетах работы будущей думы.

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