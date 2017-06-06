В большинстве самоуправлений власть после выборов не сменится

 

Фото: Kaspars Meinerts/TVNET

В большинстве самоуправлений Латвии местная власть после выборов не сменится, свидетельствует предварительная информация Центральной избирательной комиссии.

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Более чем в 70 из 119 самоуправлений прежним председателям дум, по всей вероятности, удалось сохранить свои позиции.

Такова ситуация в Резекне, где у власти останется представитель «Согласия» Александр Барташевич, в Вентспилсе, где мэром останется Айвар Лембергс («Латвии и Вентспилсу»), в Елгаве - Андрис Равиньш (СЗК), Валмиере - Янис Байкс («Валмиере и Видземе»), Краславе - Гунар Упениекс (СЗК), Цесисе - Янис Розенбергс («Единство»).

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Скорее всего, не сменится власть и в Илукстском, Даугавпилсском, Карсавском, Вилякском, Зилупском, Броценском, Гробиньском, Кулдигском, Павилостском, Приекульском, Скрундском, Вентспилсском, Рундальском, Терветском, Олайнском, Валкском, Смилтенском, Аматском, Бабитском, Коценском, Салацгривском и еще ряде краев.

Люди участвуют в голосовании в Рижской плявниекской гимназии

Фото: Люди участвуют в голосовании в Рижской плявниекской гимназии0

В некоторых самоуправлениях власть останется в руках тех же политиков, но баллотировавшихся в этом году от списков других партий.

Примерно в 30 самоуправлениях ясности о том, кто их возглавит на следующие четыре года , пока нет. В их числе также города Даугавпилс и Лиепая.

Рижане участвуют в муниципальных выборах

Фото: Рижане участвуют в муниципальных выборах1

В ряде самоуправлений в думы избраны представители многих списков и среди них нет явного лидера, поэтому ожидаются сложные переговоры о формировании коалиции и дальнейшем сотрудничестве. В Аглонском и Талсинском краях, например, в думу избраны представители восьми партийных списков.

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