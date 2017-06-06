В Видземе на выборах выявлен один случай подкупа избирателей

В Видземе выявлен один случай подкупа избирателей на муниципальных выборах, сообщила агентству ЛЕТА представитель Видземского регионального управления полиции Анжела Гельяну.

Более подробная информация не разглашается, так как данный случай в настоящее время расследует Полиция безопасности.

Гельяну сообщила, что 2 июня одна из жительниц Алуксне получила смс с призывом голосовать за конкретную партию. Представитель полиции не уточнила, связан ли этот случай с расследуемым делом.

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В целом правоохранительные органы начали три уголовных процесса о возможном подкупе избирателей на состоявшихся 3 июня выборах.

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