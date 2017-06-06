Провальная победа или победный провал партии Ушаков/Америкс в Риге: «Не виновааатая я...»?

Каждая партия в своих успехах видит собственные «плюсы», в ухудшении результатов – «минусы», но не свои. По результатам выборов в самоуправления, победившее на них объединение «Согласие»/ЧСР» потеряло «проценты и, следовтельно, депутатские места в Рижской думе. На извечный русский вопрос «Кто виноват?» отвечают сами политики.

Как уже сообщалось, по итогам подсчета голосов на всех 158 участках в Риге, объединение «Согласие»/«Честь служить Риге» (ЧСР) набрало 50,85% голосов. Это означает, что сохранившая в Риге лидирующие позиции партия получит в новой думе 32 места. Отметим, что на предыдущих муниципальных выборах «Согласие»/ЧСР набрало 58,54% голосов и получило 39 мандатов. Снижение почти на 8% и на 7 мест.





























Aizvērt Представители партии "Согласие" ждут результатов голосования Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET







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Мнения латвийских политологов о таком результате разделились: кто-то считает это явным провалом («Для «Согласия»/ЧСР в ходе этих выборов многое изменилось, и не в лучшую сторону»), другие же не видят в этом ничего страшного: («Те, кто говорит, что пришел последний час Ушакова, пускай сначала получат хотя бы две трети от его нынешнего результата»).

Все это всего лишь внешний, предварительный и, возможно, скоропалительный анализ. Гораздо интереснее и, как нам кажется, важнее анализ внутренний, не исключающий, разумеется, поствыборную эмоциональность.

Лидер партии «Честь служить Риге» (ЧСР) и бывший вице-мэр столицы Латвии Андрис Америкс в интервью TVNET откровенно признал, что, конечно, хотелось бы получить больше голосов.

Фото: LETA

«Первое, что нужно учитывать, – это очень острая конкуренция. Во-вторых, повлияло и то, что наши, так сказать, оппоненты наобещали избирателям самую разнообразную «манну небесную».

Люди наивно им поверили, что в Риге возможен бесплатный общественный транспорт и прочее, прочее...

В целом же мы удовлетворены, что более половины рижан отдали голоса за нас. Я думаю, это позволяет нам чувствовать себя стабильно и перспективно».

Отвечая на вопрос о сотрудничестве с другими вошедшими в Рижскую думу партиями, Америкс выразил твердую уверенность в том, что «уже с самого начала такое сотрудничество будет, хочет этого кто-то или нет, нравится там кому-то это или не нравится. Возможно, по определенным вопросам будут более долгие дискуссии».

Фото: LETA

Лидер списка от «Согласия» в Даугавпилсе, депутат Сейма Андрей Элксниньш оценивает результаты выборов как весьма позитивные.

- Господин Элксниньш, сразу же хочу Вас предупредить: речь не пойдет о Даугавпилсе. У нас вопрос к Вам как одному из заметных в отдельных регионах активному на поприще местной политики деятелю. Как бы Вы прокомментировали победный провал или же провальную победу в Риге объединения «Согласие»/ЧСР»?

- Не понял вопроса...

- Хорошо, спрошу иначе. Почему, на Ваш взгляд, результаты в Риге вашего объединения хуже, чем на прошлых выборах?

- На мой взгляд, они выступили удачно, ведь получили поддержку более 50% избирателей.

- Это ясно, но ведь результат довольно меньше, чем на прошлых выборах...

- Ну, хуже – лучше, это все относительно. Большинство рижан проголосовало за «Согласие/ЧСР».

- И все-таки, почему результаты хуже?

- Не могу комментирвать..

- А почему Вы не можете?

- Я не знаю...

- Вы не знаете...

- Да. Вопрос не по адресу.

- Но мы хотели бы узнать Ваше мнение, как члена этой партии.

- Мое мнение в данный момент сконцентрировано на Даугавпилсе.

- Мы говорим сейчас не о Даугавпилсе, а о результатах в Риге. Некоторые политологи видят в их падении вину Ушакова. Недостаточная коммуникация, «звездная болезнь»... Такие утверждения правомочны, по-Вашему?

- Мне кажется, что никто кроме Нила Ушакова в социальных сетях не коммуницирует. Нет такого политика в Латвии вообще!

- Осмелюсь заметить, что имеется в виду не коммуникация в соцсетях, а его сотрудничество с другими партиями.

- Ну... Это выбор любого политика - как коммуницировать с другими партиями. Если они выступают против сокращения числа бедных в Латвии, если они не поддерживают здравоохранение, так что с ними обащться-то?

- Мы говорили с вашим коллегой по объединению господином Америксом из ЧСР. Он утверждает, что на результаты этих выборов повлияла не только активность других конкурирующих партий, но и их несбыточные обещания «манны небесной». Вы согласны с его мнением?

- Я считаю, что в этом году на выборах в самоуправления были политические партии, которые играли в предоставление несбыточных обещаний. Это было везде.

Второй момент: всегда гораздо легче критиковать того, кто находится у власти.

- Понятно. Это все внешние причины. На них ссылаться просто. Как Вы думате, есть ли все-таки некие внтуренние? Или же «Согласие», уж простите, «белое и пушистое», а вокруг одни враги, виноватые в том, что меньше процентов и мандатов? Есть ли проблемы в самом «Согласии»?

- Дело не в проблемах, а в том, что каждый руководитель допускает порой определенные ошибки. И у «Согласия» как политической партии тоже такие есть.

- Например?

- Ну разные, не буду углубляться сейчас...

- Может, осмелитесь назвать, из каких областей, сфер деятельности? Экономические, социальные, национальный вопрос...

- ....

- Что должно сделать «Согласие», чтобы вернуть былую популярность и восстановить утраченные позиции?

- Что значит «былую – не былую»? Почему Вы так формулируете вопрос? «Согласие» является самой популярной партией в Риге, самой большой фракцией парламента, мы популярны во многих регионах! Мы будем руководить двумя-тремя крупными городами Латвии!

Все цифры относительны. Данные выборы показали, насколько те или иные политики сосредоточены на реализации выдвигаемых идей. Вот поставили везде Бондарсу вывеску, он везде красовался, потом вечером давал всем шампанское. Потом, наверное, съел пробку...

- Все-таки, как Вам кажется, у «Согласия» есть проблемы, которые повлияли на нынешний результат?

- Я считаю, что у каждой политической партии есть определенные проблемы. Но я бы не назвал это проблемами.

Это допущенные ошибки, которые... Проблемы ведь связаны с ошибками, проблемы – это последствия. Последствия чего? Ошибок. Поэтому первоначально нужно говорить о них.

- Так, может, вернемся к ошибкам?

- Нет, не вернемся.

- Вы их не хотите озвучить или просто не знаете?

- Ха-ха... я уже Вам ответил на этот вопрос...

Фото: LETA

Другой представитель «Согласия», председатель Комитета Рижской думы по делам транспорта Вадим Баранник признал в интервью, что выводы после выборов делать надо, и даже частично сказал, какие.

- Мы хотели бы узнать Ваше мнение о результатах выборов в Рижскую думу. Как бы Вы прокомментировали результаты?

- Нейтральный комментарий таков: я считаю, что это победа и нынешняя коалиция сохраняет большинство в Рижской думе, несмотря на очень массированную, я бы сказал, популистскую пропаганду со стороны национально ориентриванных партий. Большинство рижан оценили стабильность, то, что делала и продолжает делать наша партия.

- Понятно, понятно. Мы не о заслугах и плюсах, а о недостатках и минусах. Господин Баранник, но ведь результаты ниже, чем на предыдущих выборах.

- Ну, естственно, результаты ниже. Ведь была большая активность со стороны националов.

Были яркие слоганы, которые могли понравиться определенной части аудитории.

Второе. Часть избирателей, возможно, ожидала более стремительных темпов преобразований в городе. Однако, повторюсь, большинство рижан сказали «да» тому движению города, по которму он идет последние восемь лет.

- О внешних причинах сравнительно неудачных для «Согласия» выборов нам уже поведали Ваши соратники. Мнение у них одинаково: это все «они» виноваты, т.е. не мы. «Согласие» не допустило ошибок?

- Любые выборы, будь то победоносные или абсолютно проигранные, «несут» за собой какие-то выводы. Разумеется, мы будем их делать, но, думаю, они останутся внутри самой партии.

- Вы не могли бы назвать эти выводы?

- Нет, нет...

Мы, как я уже сказал, обязательно проведем обсуждение результатов выборов, что позволит нам стать сильнее. Думаю, что концептуально ничего не изменится.

Выводы же у нас будут организационного плана.

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