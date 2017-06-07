Труксниса еще могут выдвинуть на должность мэра Юрмалы

Лидер списка Союза «зеленых» и крестьян (СЗК) на выборах в Юрмале Гатис Трукснис еще может быть выдвинут на должность мэра, сообщила в передаче «Утренняя панорама» на ЛТВ нынешняя председатель Юрмальской думы Рита Спроге (СЗК).

Еще по этой теме СЗК не будет выдвигать Труксниса на должность мэра Юрмалы 5 июня 2017 г.

Руководитель отделения Латвийской Зеленой партии (ЛЗП) в Юрмале Янис Лединьш ранее заявил, что на этот пост будет выдвинута именно Спроге, а Трукснис от выдвижения отказался из-за проблем со здоровьем.

Сегодня утром Спроге рассказала ЛТВ, что

вопрос о том, как лучше всего использовать опыт Труксниса в работе самоуправления, еще обсуждается,

как и то, кого из представителей СЗК выдвинуть на должность мэра, потому что избиратели в ходе выборов оценили работу Труксниса.

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Что касается новой коалиции в Юрмальской думе, то, по словам Спроге, скорее всего, СЗК будет работать вместе с «Согласием» и национальным объединением «Все для Латвии»-«Тевземей ун Бривибай»/ДННЛ (ВЛ-ТБ/ДННЛ).

Лединьш ранее заявил, что СЗК в Юрмальской думе планирует провести переговоры о сотрудничестве с «Согласием» и ВЛ-ТБ/ДННЛ. На вопрос, почему принято решение не сотрудничать с объединением Новой консервативной партии (НКП) и партии «Тебе, Юрмала!», он ответил, что эти партии заявили, что не хотят работать с СЗК.

Из 15 мест в Юрмальской думе СЗК получил шесть, ВЛ-ТБ/ДННЛ - два, «Согласие» - три.

Если нацобъединение согласится сотрудничать с СЗК, у партий в думе будет большинство из восьми депутатов, а если согласится «Согласие» - большинство из девяти депутатов.

Если ВЛ-ТБ/ДННЛ решит сотрудничать с объединением НКП/«Тебе, Юрмала!», депутатских мест не хватит для большинства, и придется приглашать еще одну партию. Однако нацобъединение уже заявило, что не собирается сотрудничать с «Согласием», а НКП/«Тебе, Юрмала!» хотело бы оставить в оппозиции СЗК.

Лидер ВЛ-ТБ/ДННЛ в Юрмале Андрис Чуда сообщил, что пока СЗК с предложением сотрудничества не обращался, а возможность сотрудничества зависит от того, что и как будет предложено. «У нас есть свои амбиции в городе, и мы не желаем быть машиной для голосования», - заявил Чуда.

Лидер «Согласия» в Юрмале Никита Никифоров также сказал, что пока никто с предложением к партии не обращался. «Согласие» готово говорить с СЗК, но это будет вопрос о приоритетах работы будущей думы.

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