Ушаков начнет исправлять ошибки с реформ в столичном домоуправлении

 

Фото: Ieva Čīka / LETA

Правящая коалиция Рижской думы допустила в своей работе ряд ошибок, которые она постарается исправить, заявил в передаче «Утренняя панорама» на Латвийском телевидении мэр Риги Нил Ушаков («Согласие»).

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По его словам, исправление ошибок начнется с реформ в едином столичном домоуправлении «Ригас наму парвалдниекс» (РНП). Он отметил, что реформа уже фактически подготовлена, но перед выборами «мы не могли себе позволить ее начать». Наиболее активная фаза реформ в РНП начнется в конце августа и завершится в течение полугода.

Мэр признал, что качество работы РНП с клиентами хромает, поэтому будет проведен пересмотр кадров

- кто-то будет переведен на другую должность, а кто-то уволен. Количество увольняемых работников Ушаков не назвал, отметив, что результаты работы каждого работника еще будут оцениваться.

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На вопрос о том, рассматривает ли «Согласие» возможность укрепить коалицию в думе, пригласив к сотрудничеству людей из других партий, Ушаков признал, что оппозиция стала сильнее и это вынуждает быть более дисциплинированными.

По словам Ушакова, «Согласие»/«Честь служить Риге» открыты для сотрудничества, но все оппозиционные партии договорились с ними не работать, поэтому он подождет, когда «у этих людей пройдет предвыборная эйфория» и тогда, возможно, будет с ними говорить.

Мэр не ответил на вопрос, какая из оппозиционных партий ему кажется наиболее конструктивной, отметив, что вся оппозиция фактически новая и у него нет опыта сотрудничества с этими людьми.

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