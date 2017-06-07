Состав Сейма изменится: парламент покидают яркие лидеры

С избранием новых местных самоуправлений мандат депутата Сейма сложат шесть парламентариев, выбранных в краевые и городские думы.

Некоторые из них были в числе самых видных политиков. Вместо них депутатские кресла в Сейме займут депутаты, не имеющие такого большого политического опыта, как, например, избранный в Лиепайскую думу от «Согласия» Валерий Агешин и его однопартиец Андрей Элксниньш, претендующий на пост председателя Даугавпилсской думы. Избрание лидера Латвийского объединения регионов (ЛОР) Мартиньша Бондарса в Рижскую думу может сказаться на работе фракции ЛОР в Сейме. (Diena, Neatkariga)

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