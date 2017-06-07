Исключенный из «Согласия» депутат Милославский станет депутатом Сейма

Член партии «Лиепайский квадрат» Роман Милославский решил взять на себя обязанности депутата Сейма. Об этом агентству ЛЕТА сообщил он сам.

Это решение Милославский принял вчера на основании закона о выборах Сейма и поддержки избирателей.

«На последних выборах Сейма я баллотировался по списку партии «Согласие» и по результатам занял второе место. Несмотря на то, что в результате внутрипартийных закулисных интриг меня исключили из «Согласия», это не отменяет поддержки избирателей и моей ответственности перед ними», - сказал Милославский.

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Что касается его возможного сотрудничества с парламентской фракцией «Согласия», то никаких конкретных переговоров пока не было.

Как сообщалось, Валерий Агешин избран в Лиепайскую думу, поэтому должен сложить мандат депутата Сейма. Его место в парламенте займет первый оставшийся «за чертой» кандидат списка «Согласия» на предыдущих выборах Сейма в Курземском избирательном округе. Это Милославский.

В прошлом году Милославский был исключен из «Согласия» за «чрезмерное сотрудничество с мэром Лиепаи Улдисом Сесксом», представляющим Лиепайскую партию.

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