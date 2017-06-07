Исключенный из «Согласия» депутат Милославский станет депутатом Сейма

Иллюстративноае фото
 

Иллюстративноае фото. Фото: Ieva Lūka / LETA

Член партии «Лиепайский квадрат» Роман Милославский решил взять на себя обязанности депутата Сейма. Об этом агентству ЛЕТА сообщил он сам.

Это решение Милославский принял вчера на основании закона о выборах Сейма и поддержки избирателей.

«На последних выборах Сейма я баллотировался по списку партии «Согласие» и по результатам занял второе место. Несмотря на то, что в результате внутрипартийных закулисных интриг меня исключили из «Согласия», это не отменяет поддержки избирателей и моей ответственности перед ними», - сказал Милославский.

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Что касается его возможного сотрудничества с парламентской фракцией «Согласия», то никаких конкретных переговоров пока не было.

Как сообщалось, Валерий Агешин избран в Лиепайскую думу, поэтому должен сложить мандат депутата Сейма. Его место в парламенте займет первый оставшийся «за чертой» кандидат списка «Согласия» на предыдущих выборах Сейма в Курземском избирательном округе. Это Милославский.

В прошлом году Милославский был исключен из «Согласия» за «чрезмерное сотрудничество с мэром Лиепаи Улдисом Сесксом», представляющим Лиепайскую партию.

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