Вейонис: говорить о кризисе в правительстве нет оснований

Раймонд Вейонис
 

Раймонд Вейонис. Фото: Zane Bitere / LETA

Пока нет оснований говорить о каком-то кризисе в правительстве, заявил сегодня президент Латвии Раймонд Вейонис после еженедельной встречи с премьер-министром Марисом Кучинскисом.

Финансирование здравоохранения изыскивается, и рабочая группа подготовила различные предложения, которые сейчас обсуждаются в правящих партиях. То, каким будет результат этих переговоров, покажет время, однако говорить о кризисе в правительстве нет причин, поскольку об этом ничто не свидетельствует, сказал Вейонис.

Учитывая, что для правительства это тяжелые работа и решения - одновременно проводить реформы налоговой системы, системы здравоохранения и системы образования, для правительства это, конечно, время больших вызовов, добавил он. Дискуссии потому и затягиваются, чтобы эти решения были взвешенными и обоснованными, но они не свидетельствуют о слабости коалиционных партий, считает президент.

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При этом важно, чтобы решения специально «не торпедировались» какими-то партиями в контексте предстоящих в следующем году выборов Сейма, подчеркнул он.

Президент уверен, что

вопрос о финансировании здравоохранения следует рассматривать в контексте налоговой реформы,

и решения по этим вопросам принять одновременно.

Как сообщалось, сегодня в передаче телеканала LNT «900 секунд» Кучинскис заверил, что никто из партнеров по правящей коалиции не хочет развалить правительство, и решения по налоговой реформе, в том числе по финансированию здравоохранения, будут найден.

«Вчера я собрал всех представителей коалиции, и хорошей новостью является то, что ни у кого нет планов развалить правительство и сорвать налоговую реформу», - сказал премьер.

Вчера с партнерами по коалиции обсуждались налоговая реформа, ситуация в здравоохранении и источники их финансирования. Все партнеры по коалиции выразили единое мнение, что решение должно быть найдено.

«Мы договорились, что в следующую среду, 14 июня, ставим точку. Больше времени у нас нет, потому что и медики, и пациенты ждут решения», - сказал Кучинскис.

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