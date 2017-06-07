Партия Сескса: сотрудничество с «Согласием» невозможно

 

Фото: Ieva Čīka / LETA

Возглавляемая мэром Лиепаи Улдисом Секском Лиепайская партия считает невозможным сотрудничество в рамках коалиции с партией «Согласие» и приглашает к сотрудничеству Латвийское объединение регионов (ЛОР), уважая в то же время право ЛОР на формирование коалиции с «Согласием», заявила руководитель бюро Лиепайской партии Даце Грунтмане.

Лиепайская партия на заседании думы, обсудив итоги выборов в самоуправления и выслушав призывы общественности, пришла к выводу, что единственная возможная модель сотрудничества - с ЛОР.

Депутаты заявили, что не готовы к компромиссам со списком «Согласия», возглавляемым Валерием Агешиным, с учетом возможной связи «Согласия» с предвыборной кампанией Рейниса Точеловскиса по очернению Лиепайской партии. И Агешин, и Точеловскис эту связь отрицают, но Лиепайская партия напоминает, что

Госполиция начала в связи с кампанией уголовные процессы, поэтому сотрудничество с «Согласием» в коалиции невозможно.

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Также Лиепайская партия указывает, что с «Согласием» имеются значительные расхождения в ценностях. «Выборы и использованные на них методы показали, что планы «Согласия» в отношении Риги , Лиепаи, Даугавпилса масштабны, и мы не хотим быть частью этих планов», - заявил Сескс.

Завтра, 8 июня, Лиепайская партия пригласила ЛОР на переговоры.

На выборах в Лиепае Лиепайская партия получила в думе шесть мандатов, ЛОР - пять, «Согласие» - четыре. Остальные партии в думу не прошли.

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