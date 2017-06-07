«Согласие»: решайте сами, выдвигать ли Труксниса в мэры Юрмалы

Гатис Трукснис
 

Гатис Трукснис. Фото: Ieva Čīka / LETA

Союз «зеленых» и крестьян (СЗК) сам должен решить, выдвигать ли на должность мэра Юрмалы Гатиса Трускниса или кого-то другого, заявил агентству ЛЕТА лидер юрмальского списка «Согласия» Никита Никифоров.

«Согласие» встретилось сегодня с СЗК и пыталось понять, насколько близки позиции партий по приоритетам и главным направлениям развития Юрмалы.

На вопрос, поддерживает ли «Согласие» Трускниса или другого кандидата, Никифоров ответил, что вопрос не стоял в повестке дня, и решать его должен СЗК.

Реклама

СЗК в Юрмале обратился с предложением о формировании коалиции к «Согласию» и национальному объединению «Все для Латвии»-«Тевземей ун Бривибай»/ДННЛ. Нацобъединение заявило, что будет сотрудничать с СЗК при условии, что на пост мэра не будет выдвинут Трукснис.

Четвертая избранная в думы политическая сила «Тебе, Юрмала»/Новая консервативная партия заявила, что хочет сотрудничать с нацобъединением и отдельными представителями СЗК.

Еще по этой теме
В Юрмале СЗК предложит сотрудничество ВЛ-ТБ/ДННЛ и «Согласию»

В Юрмале СЗК предложит сотрудничество ВЛ-ТБ/ДННЛ и «Согласию»

СЗК не будет выдвигать Труксниса на должность мэра Юрмалы

СЗК не будет выдвигать Труксниса на должность мэра Юрмалы

Труксниса еще могут выдвинуть на должность мэра Юрмалы

Труксниса еще могут выдвинуть на должность мэра Юрмалы


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 75400 EUR
Дом
Дом, Rāmava, 160000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 25000 EUR

reklama.vesti.lv

Латвийская модель Карлина Цауне стала мамой Wo&Men

Латвийская модель Карлина Цауне стала мамой

Ученые нашли простой способ похудеть и сохранить результат Wo&Men

Ученые нашли простой способ похудеть и сохранить результат

ФОТО: Бритни Спирс спустилась в метро в мини Showbiz

ФОТО: Бритни Спирс спустилась в метро в мини

СМИ: Алла Пугачева перенесла срочную операцию Showbiz

СМИ: Алла Пугачева перенесла срочную операцию

Ученые обнаружили новое полезное свойство яиц Hi-Tech

Ученые обнаружили новое полезное свойство яиц

Выборы

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Дом
Дом Jūrmala
270 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
85 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Дом
Дом Salaspils pag.
107 500 EUR
Квартира
Квартира Ropaži
40 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
95 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
RISKU PARAKSTĪTĀJS/-A
RISKU PARAKSTĪTĀJS/-A
IT PROJEKTU VADĪTĀJS/-A
IT PROJEKTU VADĪTĀJS/-A
AKTĪVĀS PĀRDOŠANAS PROFESIONĀL ...
AKTĪVĀS PĀRDOŠANAS PROFESIONĀL ...
INŽENIERTEHNISKĀS JOMAS PROFES ...
INŽENIERTEHNISKĀS JOMAS PROFES ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 