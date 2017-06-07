«Согласие»: решайте сами, выдвигать ли Труксниса в мэры Юрмалы

Союз «зеленых» и крестьян (СЗК) сам должен решить, выдвигать ли на должность мэра Юрмалы Гатиса Трускниса или кого-то другого, заявил агентству ЛЕТА лидер юрмальского списка «Согласия» Никита Никифоров.

«Согласие» встретилось сегодня с СЗК и пыталось понять, насколько близки позиции партий по приоритетам и главным направлениям развития Юрмалы.

На вопрос, поддерживает ли «Согласие» Трускниса или другого кандидата, Никифоров ответил, что вопрос не стоял в повестке дня, и решать его должен СЗК.

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СЗК в Юрмале обратился с предложением о формировании коалиции к «Согласию» и национальному объединению «Все для Латвии»-«Тевземей ун Бривибай»/ДННЛ. Нацобъединение заявило, что будет сотрудничать с СЗК при условии, что на пост мэра не будет выдвинут Трукснис.

Четвертая избранная в думы политическая сила «Тебе, Юрмала»/Новая консервативная партия заявила, что хочет сотрудничать с нацобъединением и отдельными представителями СЗК.

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