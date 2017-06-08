Посол РФ в Латвии: «Если мы доиграемся до войны, победителей не будет»

О геополитике, демократии, НАТО, санкциях, отношениях Латвии и России и немного о себе поговорил с латвийскими журналистами на своей первой пресс-конференции новый посол Российской Федерации (РФ) Евгений Лукьянов.

«Если вам известен ответ, не задавайте мне этот вопрос» - с этой фразы начал свое общение с представителями латвийских медиа посол Российской Федерации в Латвии Евгений Лукьянов. Вопросов было много, они были разнообразными, но большую часть полуторачасовой пресс-конференции заняла тема санкций и войск НАТО.

География — это приговор

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«Мы — соседи, наши культуры переплетены. Если перефразировать Наполеона, то география — это приговор, но не обязательно обвинительный. У нас региональные отношения, двусторонние», - начал Лукьянов.

По словам посла, отношения между Латвией и Россией можно назвать нормальными: торговые, культурные, человеческого обмена, туризма, инвестиционных программ. Так, торгово-экономические отношения в стабильной стадии, но нет роста. Он также указал, что «без доверия нормальных отношений не будет». «Латвия не свободна в своих решениях в отношении Российской Федерации», - сказал он, пояснив, что наша страна сама не объявляла санкции против РФ, она к ним присоединилась.

Выполняют санкциии только те, кто не может от них отказаться

При этом не все страны так строго следуют санкциям, в отличие от Латвии. Например, Германия, которая потеряла около 300 000 рабочих мест. Boeing закупает в России комплектующие из титана и если поставки прекратятся, то Boeing'а может больше не быть. Российские двигатели нужны и для космической программы США, чтобы она не остановилась. «Выполняют санкциии только те, кто не может от них отказаться, - указал Лукьянов. - Если хотели наказать нас, то вас наказали больше!»

Нельзя сделать глобус одной страны

Лукьянов призвал подумать и про партнерство Латвии с Китаем. В частности он акцентировал внимание на том, что поезд из Китая, конечно, приехал в Латвию, но до этого он дальний путь преодолел по территории РФ. «Благословение где-то между!» - отметил он, добавив, что «нельзя сделать глобус одной страны».

Фото: LETA

Как ни парадоксально, главные инвесторы до сих пор из России, напомнил посол. Они могут быть и «из Кипра», но это деньги, которые в свое время были украдены, потом «отмыты» и теперь вкладываются.

Вы живете в счастливой иллюзии всемогущества рынка

«Есть ли программа экономического развития Латвии? - спросил Лукьянов у журналистов. - Деньги любят тишину. Я не дам ни копейки, где непонятно, что будет завтра. Я умею считать страновые риски (15 лет работы в банке). У вас есть Госплан? Где он? Какие приоритеты? Гранты — это замечательно, но они не покрывают всей суммы. Еврофонды — это долговые обязательства. В этом году — уже 1 млрд евро. Это весь бюджет Риги. Вы живете в счастливой иллюзии всемогущества рынка. Мы это прошли. Тогда у нас народ утратил уверенность в завтрашнем дне. Это камертон для каждого человека. Я не созидатель. Я наблюдатель и аналитик».

Если 25 млн не нужны...

«Унтер-офицерская вдова сама себя высекла» - такими словами описал Лукьянов отказ Латвии от участия в проекте Nord Stream 2: «Если у вас все так хорошо и 25 млн не нужны...». Посол добавил, что у нас политические «страшилки» доминируют над здравым смыслом, поэтому проект будет без нас.

В Латвии кресло президента «стоит» 51 голос

«Нас не любят, но мы не девушки, чтобы нас любили. У России есть все, даже демократия, но ее называют своей, она не такая, как у Европы. А разве Америка — демократическая страна? В Латвии кресло президента «стоит» 51 голос. Идеала нигде нет. И в России его нет. Нас все время лечат, как надо себя вести. Но кто это говорит? А если нет, то сразу санкции».

Лукьянов сравнил это со строгой воспитательницей, которая постоянно грозит поставить в угол и призвал: «Ну поставьте нас в угол, нам там будет хорошо, от нас все отстанут».

Если мы доиграемся до войны, победителей не будет

Посол указал, что постоянные «устрашающие» новости в латвийской прессе — прекрасный пример «промывания мозггов» без участия «мягкой силы». Например такие как «сколько процентов латвийцев считают, что Россия может напасть на Латвию», или о том, «сколько Латвия сможет продержаться в случае нападения». «Зачем эти статьи? Если мы доиграемся до войны, победителей не будет. Риторика должна быть корректной».

Фото: LETA

На вопрос же о роли прифронтовых государств, указал, что доля объективности в этом есть, но он не разделяет такой точки зрения. "Латвия на Россию нападать не собирается, насколько мне известно. НАТО — оборонительный блок. Так говорят. Тогда РФ — прифронтовое государство?» - спросил у журналистов Лукьянов.

Нас обманули

Он указал, что в 90-е годы произошел крах социалистического эксперимента, и Холодная война закончилась, но любая война должна заканчиваться мирным договором, а вот он на бумаге заключен и не был, только на словах. «Форма послевоенного мира не была определена». По словам Лукьянова, оппоненты посчитали, что это победа, империя рухнула, все свободны и все. «У нас была одна просьба, чтобы НАТО на восток не распространялся. Нас обманули», - пояснил посол, отметив, что в 140 км от его родного Санкт-Петербурга в Эстонии теперь стоят НАТОвские войска.

«Подумайте сами, вам хорошо быть приграничной территорией или нет? Нам все равно», - указал латвийским журналистам Лукьянов. По его мнению потенциальной военной угрозы из Прибалтики быть не может, угроза может быть от инфраструктуры НАТО. «Не знаю, сколько дивизий будет развертывать НАТО в Латвии. Адажи никакой военной угрозы России не представляют. Это больше проблема для жителей, где размещаются эти силы».

Муниципальные выборы — ваше внутреннее дело

Комментировать выборы в самоуправления Лукьянов не стал: «Муниципальные выборы — ваше внутренне дело». Но отметил, что Ушаков — единственное имя латвийского политика, которое знают в его стране.

При этом посол указал, что Российская Федерация заинтересована, чтобы латвийцы больше приезжали: «Мы хотим, чтобы видели Россию, чтобы сделали свой вывод об этой страшной соседке».

Меня хватит не больше, чем на 5 лет

«В Латвии все дешеве, не могу к этому привыкнуть после Москвы», поделился посол своими впечатлениями о нашей стране. При этом относительно работы Лукьянов рассказал, что первое его ощущение было, будто он попал в Советский Союз. Причина — море писем от латвийцев с просьбами кому квартиру дать, кому машину предоставить, потому что на дачу не на чем ездить.

Фото: LETA

Он также спрогнозировал, что вряд ли останется здесь надолго: «Я по темпераменту «летун», Стрелец по знаку зодиака. Меня хватит не больше, чем на 5 лет».

Напомним, Евгений Лукьянов сменил на посту посла РФ в Латвии Александра Вешнякова в январе этого года.

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