В мае самыми популярными партиями оставались «Согласие», СЗК и ВЛ-ТБ/ДННЛ

В мае самыми популярными партиями по-прежнему оставались «Согласие», Союз «зеленых» и крестьян (СЗК) и нацобъединение «Все для Латвии»-«Тевземей ун Бривибай»/ДННЛ (ВЛ-ТБ/ДННЛ), сообщает портал «lsm.lv» со ссылкой на проведенный центром SKDS во второй половине мая опрос о том, за кого граждане Латвии голосовали бы на парламентских выборах.

Сторонником «Согласия», согласно результатам опроса, оказался каждый пятый или в целом 22,3% участников опроса. В свою очередь на муниципальных выборах в Риге «Согласие» поддержал каждый второй житель столицы.

Рейтинг СЗК по сравнению с апрелем существенно не изменился и составил 14,5%, а популярность ВЛ-ТБ/ДННЛ снизилась еще на 1 процентный пункт и составила 5,4%.

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За «Единство» свои голоса готовы отдать 4% избирателей, за партию Артуса Кайминьша «KPV LV» - 3,5%. Поддержка «Единства» упала на 0,1 процентного пункта, «KPV LV» - на 0,3 процентного пункта.

В то же время популярность партии «No sirds Latvijai» выросла на 1,2 процентного пункта до 3,4%, а рейтинг Новой консервативной партии составил 2,9%.

На 2 процентных пункта снизилась поддержка Латвийского объединения регионов - его рейтинг в мае составил 3%.

Неизменно очень высоким остается число избирателей, которые не решили, за кого голосовать, и это фактор, который на выборах может существенно изменить расстановку сил. 12% опрошенных заявили, что пока не намерены голосовать на выборах.