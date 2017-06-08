По всей Латвии утверждены результаты выборов

Pašvaldību vēlēšanas.
 

Pašvaldību vēlēšanas.. Фото: Zane Bitere/LETA

Рижская избирательная комиссия сегодня утвердила результаты выборов в Рижское самоуправление, таким образом результаты выборов утверждены и по всей Латвии.

Результаты были утверждены в два этапа, рассказал агентству ЛЕТА председатель Рижской избирательной комиссии Юрис Кокинс. Сначала по отдельности были рассмотрены итоги выборов на «спорных» участках. Комиссия сравнила, не изменилась структура голосования по партиям и пришла к выводу, что изменений нет или они незначительны и не вызывают подозрений.

Затем были утверждены окончательные результаты, которые совпадают с предварительными результатами, опубликованными 4 июня.

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Результаты выборов можно оспорить в течение трех рабочих дней, то есть 9 июня, 12 июня и 13 июня.

Как сообщалось, объединенный список «Согласия»/«Честь служить Риге» (ЧСР) сохранил большинство в столичной думе, хотя и лишился семи мандатов, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии.

По итогам подсчета голосов на всех 158 участках в Риге, «Согласие»/ЧСР набрало 50,85% голосов и получит в новой думе 32 мандата. На предыдущих муниципальных выборах, по результатам которых в думу прошли только три партии, «Согласие»/ЧСР набрало 58,54% голосов и получило 39 мандатов.

В списке «Согласия» больше всего голосов получил мэр столицы Нил Ушаков - за него проголосовали 231 116 человек. На втором месте лидер ЧСР Андрис Америкс, который получил голоса 156 875 рижан.

Также в Рижскую думу избраны кандидаты еще четырех списков - Латвийского объединения регионов (ЛОР) и партии «Для развития Латвии», которые получили 13,66% голосов, Новой консервативной партии (НКП) - 13,41% голосов, нацобъединения «Все для Латвии»-«Тевземей ун Бривибай»/ДННЛ (ВЛ-ТБ/ДННЛ) - 9,24% и «Единства» - 6,26%.

С учетом такого распределения голосов ЛОР/«Для развития Латвии» получит в столичной думе девять мандатов, НКП - тоже девять, ВЛ-ТБ/ДННЛ - шесть, «Единство» - четыре.

Остальные партии не преодолели на выборах в столице пятипроцентного барьера.

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