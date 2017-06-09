ЦИК объявила повторные выборы на одном участке

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) постановила объявить повторные выборы самоуправления на одном их участков. С просьбой отменить результаты выборов на этом участке в ЦИК обратилась кандидат в депутаты от национального объединения «Все для Латвии!»-«Тевземей ун Бривибай»/ДННЛ (ВЛ-ТБ/ДННЛ) Иева Арнте.

Повторные выборы самоуправления пройдут на 785-м участке в Кекавском крае.

Чтобы преодолеть 5%-ный барьер, ВЛ-ТБ/ДННЛ не хватило там пяти голосов, однако, как информировала ЦИК Арнте, в ее распоряжении есть информация о том, что на 785-м участке при подсчете голосов оказалось на шесть бюллетеней больше, чем подписей избирателей.

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Как указала кандидат, возможно, бюллетени были добавлены или члены избирательной комиссии забыли дать подписаться некоторым голосующим. В любом случае, по словам Арнте, Кекавская избирательная комиссия свою работу не проделала должным образом.

«Если бы все было корректно, возможно, мы бы эти пять необходимых голосов получили.

Мы не хотим смириться с тем, что ВЛ-ТБ/ДННЛ не прошло в думу из-за халатности комиссии»,

- заявила Арнте.

В целом в Кекавскую краевую думу из 14 списков прошли кандидаты девяти.

Больше всего голосов удалось набрать Новой консервативной партии - 21,38%. 12,07% голосов избирателей на выборах получил Крестьянский союз Латвии, 11,24% - Альянс регионов.

Партия "Честь служить нашей Латвии" получила 9,58% голосов, список "Единства, "Партии роста" и "Для развития Латвии" - 7,9%, "Согласие" - 6,85%, "Едины для Латвии" - 5,21%, Видземская партия - 5,2%, Латвийская Зеленая партия - 5,13%.

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