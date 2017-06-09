Центральная избирательная комиссия (ЦИК) постановила не отменять результаты выборов на 38 участках в Риге.

С просьбой отменить результаты выборов на 38 столичных избирательных участках в ЦИК обратился кандидат в депутаты Рижской думы от партии «Единство» Валдис Гаварс, который, правда, сегодня отозвал часть заявления.

Члены ЦИК на заседании пришли к выводу, что нет никаких доказательств того, что на этих избирательных участках имели место нарушения, которые повлияли бы на результаты выборов в Риге.

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Как сообщалось, по итогам выборов большинство в Риской думе сохранил объединенный список «Согласия»/«Честь служить Риге» - 50,85% голосов.

Также в Рижскую думу избраны кандидаты еще четырех списков - Латвийского объединения регионов (ЛОР) и партии «Для развития Латвии», которые получили 13,66% голосов, Новой консервативной партии (НКП) - 13,41% голосов, нацобъединения «Все для Латвии»-«Тевземей ун Бривибай»/ДННЛ (ВЛ-ТБ/ДННЛ) - 9,24% и «Единства» - 6,26%.

С учетом такого распределения голосов ЛОР/«Для развития Латвии» получит в столичной думе девять мандатов, НКП - тоже девять, ВЛ-ТБ/ДННЛ - шесть, «Единство» - четыре.

Остальные партии не преодолели на выборах в столице пятипроцентного барьера.

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