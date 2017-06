Писатель, земессарг, оперные певцы: Кого мы выбрали в Рижскую думу-2?

Чем занимаются, где работают и как выглядят те, кто будет управлять столицей Латвии на протяжении следующих четырех лет? Русский TVNET продолжает рассказывать о первой пятёрке деятелей из каждой партии, которая получила депутатские мандаты в Рижской думе.

Nacionālā apvienība «Visu Latvijai!» – «Tēvzemei un Brīvībai/LNNK»

Широко известная благодаря лозунгам «За латышскую Ригу» Байба Брока, получившая в 2001 году степень магистра юриспруденции, помимо политической деятельности является членом правления Управления Рижского Свободного порта, где в 2016 году она заработала 45 тыс. 486 евро. Всего же в 2016 года лидер политического объедения Nacionālā apvienība «Visu Latvijai!» – «Tēvzemei un Brīvībai/LNNK» заработала 137 тыс. 663 евро.

Реклама

Байба Брока. Фото: Ieva Makare/LETA

Известно, что Брока также является сенатором и представителем комиссии по закупкам в Латвийском университете и членом правления в International Institute for the Unification of Private Law, занимает должность президента Латвийской федерации биатлона и члена юридической комиссии в Международном Союзе Биатлонистов. Также в 2016 году у Броки был заключен авторский договор с «Latvijas dzelzceļš» и «Tiesu namu aģentūra».

Тенор Наурис Пунтулис является оперным певцом и депутатом национального объединения. Также Пунтулис занимает должность члена правления в «Fonds Trīs Latvijas Tenori». Известно, что в 2016 году он заработал 25 тыс. 557 евро. Большая часть доходов, а именно - 13 тыс. евро получена депутатов в качестве зарплаты в Национальной опере.

Третий представитель нацобъединения, получивший депутатский мандат, - Дайнис Лоцис. Он является членом совета Рижского фонда защиты окружающей среды. На этой должности в 2016 году он заработал 10 тыс. 843 евро. Всего же доходы Лоциса в 2016 году составили 21 тыс. 745 евро.

Дайнис Лоцис. Фото: Sintija Zandersone/LETA

32-летний Юргис Клотиньш является профессиональным контрабасистом и магистром в сфере культурного менеджмента. Помимо депутатской деятельность Клотиньш работает в Латвийском национальном симфоническом оркестре, занимает должность члена правления в «Lestenes baznīcas atjaunošanas fonds», Latvijas kūrortu atjaunotnes biedrība, «Baznīcu nakts fonds», «Latvijas Centrālās padomes piemiņas fonds», «Griezes Pastorāts. Garīgais un kultūras centrs». В 2016 году доход представителя национального объединения составил 16 тыс. 321 евро.

Гиртс Лапиньш, по результатам выборов сместившийся внутри партии с третьей позиции на пятую, помимо политической деятельности, является руководителем проектов в «KPMG Baltics SIA» и членом правления в SIA «Multi Consulting Group» и SIA «Veruss». В результате коммерческой и политической деятельности в 2016 году он заработал 45 тыс. 621 евро.

Гиртс Лапиньш. Фото: Ieva Makare/LETA

Представитель нацобъединения по образованию магистр в сфере управления предпринимательством и бакалавр социальных наук.

Partija «VIENOTĪBA»

Лидер партии «VIENOTĪBA», которая в Рижской думе получила лишь 4 депутатских мандата, Вилнис Кирсис в 2004 году окончил Латвийский университет, получив степень магистра в области экономики. Кирсис трудится в Сейме, где в прошлом году заработал 31 тыс. 554 евро. Известно, что он также является земессаргом.

Вилнис Кирсис. Фото: Edijs Pālens/LETA

Второй депутатский мандат достался Инесе Андерсоне, которая, согласно данным ЦИК, является председателем совета в SIA GatewayBaltic. Представитель партии имеет степень бакалавра в сфере экономики и администрировании бизнеса. В 2003 году она окончила Стокгольмскую школу экономики.

Олаф Пулкс занимает должность руководителя проектов в департаменте пассажирских перевозок Pasažieru vilciens и является председателем совета футбольной школы Alberts. В 2016 году он заработал 33 тыс. 674 евро. По образованию он журналист.

Олаф Пулкс. Фото: Evija Trifanova/LETA

Последним представителем партии, получившим депутатский мандат, стал Лаурис Эренпрейс. Известно, что в 2000 году окончил педагогический факультет Латвийского университета. В настоящее время, по данным ЦИК, депутату принадлежит микропредприятие.

Jaunā konservatīvā partija

Первый депутатский мандат от партии получил Янис Борданс. В настоящее он работает адвокатом. Известно, что в 1996 году был советником по юридическим вопросам генерального директора Латвийского телевидения. Также Борданс занимал должность министра юстиции.

Янис Борданс. Фото: Evija Trifanova/LETA

В 2010 году он получил степень магистра в Латвийском университете.

Юта Стрике являлась лидером партии, но по результатам выборов сместилась на одну позицию. Согласно информации, которую она сама предоставила ЦИК, на данный момент она является безработной. Ранее Стрике была чиновником в KNAB. По образованию представитель партии - юрист.

Юта Стрике. Фото: Sintija Zandersone/LETA

Ещё один бывший представитель KNAB из партии «Jaunā konservatīvā partija» - Юрис Юрашс. В 2007 году он закончил Полицейскую академию, где получил степень магистра в сфере юриспруденции. По данным ЦИК, Юрашс также является членом правления SIA «IMMUNITAS».

Юрис Юрашс. Фото: Ieva Makare/LETA

Следующая представитель партии, которая получила депутатский мандат - оперная певица Эвита Залите-Гроса. В настоящее время она является вокалисткой в SIA «A.Gross creative». По образованию депутат Рижском думы нового созыва - магистр вокальной музыки.

Эвита Залите-Гроса. Фото: Evija Trifanova/LETA

Пятый депутат от партии «Jaunā konservatīvā partija» - писатель Эва Мартужа. Также известно, что Мартужа является председателем правления общества «Этический мост в Латвии». Кроме того, Эва зарабатывала ремеслом журналиста и публициста, работала на Латвийском телевидении и в Latvijas avīze.

Поскольку некоторые из перечисленных депутатов до сих пор не являлись чиновниками (а значит и не заполняли обязательную налоговую декларацию), размеры их доходов не известны.

Еще по этой теме