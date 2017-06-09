Улдис Сескс
 

Улдис Сескс. Фото: Edijs Pālens /LETA

 

Латвийское объединение регионов (ЛОР) договорилось с Лиепайской партией о формировании коалиции в городской думе, сообщил агентству ЛЕТА лидер списка ЛОР в Лиепае Янис Вилнитис.

ЛОР поддержит выдвижение на должность мэра нынешнего руководителя думы Улдиса Сескса при условии, что осенью следующего года состоится новое голосование и мэром будет избран представитель ЛОР. Вилнитис не исключил, что этим кандидатом будет он.

Партнеры по новой коалиции договорились, что заместителем председателя думы по вопросам развития и сотрудничества, как и прежде, будет представляющий Лиепайскую партию Гунар Ансиньш, а на должности двух других вице-мэров будут выдвинуты представили ЛОР Атис Декснис и Гирт Кронбергс.

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Как отметил Сескс,

в коалицию объединились две победившие на выборах в Лиепае политические силы, набравшие в общей сложности 73% голосов,

и это широкое представительство.

Коалиционный договор заключен на четыре года, и половину этого срока - до предстоящих осенью 2018 года выборов Сейма - ведущая роль будет принадлежать Лиепайской партии.

Первое заседание Лиепайской думы нового созыва назначено на 22 июня в 10.00.

На выборах в Лиепае Лиепайская партия получила в думе шесть мандатов, ЛОР - пять, «Согласие» - четыре. Остальные партии в думу не прошли.

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