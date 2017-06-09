Агешин обещает в Лиепайской думе работать в «злой оппозиции»

Валерий Агешин
 

Валерий Агешин. Фото: Evija Trifanova / LETA

Депутаты от партии «Согласие» в Лиепайской думе будут работать в «злой оппозиции», заявил агентству ЛЕТА лидер списка кандидатов «Согласия» в Лиепае Валерий Агешин, комментируя соглашение Латвийского объединения регионов (ЛОР) о формировании коалиции с Лиепайской партией.

На вопрос, ожидал ли он такого итога переговоров, учитывая предыдущие переговоры «Согласия» с лидером списка ЛОР в Лиепае Янис Вилнитиса, Агешин ответил: «Не хочу комментировать психологический портрет Вилнитиса - его оценят избиратели. На этих выборах 70% избирателей проголосовали за перемены в Лиепае, а 30% - за нынешнего мэра Улдиа Сескса. Итог таков, что никаких перемен нет».

В Лиепайской думе я буду работать в злой оппозиции.

У меня уже есть опыт, как, работая в оппозиции, добиваться положительных перемен, добавил Агешин.

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Как сообщалось, ЛОР договорилось с Лиепайской партией о формировании коалиции в городской думе. ЛОР поддержит выдвижение на должность мэра нынешнего руководителя думы Улдиса Сескса при условии, что осенью следующего года состоится новое голосование и мэром будет избран представитель ЛОР. Вилнитис не исключил, что этим кандидатом будет он.

Первое заседание Лиепайской думы нового созыва назначено на 22 июня в 10.00.

На выборах в Лиепае Лиепайская партия получила в думе шесть мандатов, ЛОР - пять, «Согласие» - четыре. Остальные партии в думу не прошли.

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