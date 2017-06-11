Если Трускнис станет мэром, ВЛ-ТБ/ДННЛ будет работать в оппозиции

Гатис Трукснис
 

Гатис Трукснис. Фото: Ieva Makare/LETA

Если мэром Юрмалы будет выдвинут Гатис Трускнис (Союз «зеленых» и крестьян, СЗК), национальное объединение «Все для Латвии»-«Тевземей ун Бривибай»/ДННЛ (ВЛ-ТБ/ДННЛ) готово работать в оппозиции, заявил агентству ЛЕТА руководитель юрмальского отделения партии Янис Жугов.

Правда, будет ли выбран Трускнис мэром Юрмалы, неясно.«Мы не уверены, что Трускниса выберут - у СЗК шесть голосов, и этого недостаточно. Мы его не поддержим. «Тебе, Юрмала«/Новая консервативная партия его не поддержит. Кроме того, Трукнис из Латвийской Зеленой партии, не сказано, что Латвийский крестьянский союз его поддержит», - заявил Жугов, добавив, что Трукснис может быть избран только при поддержке «Согласия».

Как сообщалось, СЗК, скорее всего, выдвинет на должность мэра оказавшегося в поле зрения Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) Гатиса Труксниса, подтвердила агентству ЛЕТА нынешний мэр города Рита Спроге (СЗК).

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«Он был первым в списке, и жители ему отдали больше всего голосов, поэтому было бы несправедливо, если бы на должность мэра выдвигали, например, меня, а не Труксниса», - сказала Спроге, добавив, что он был отличным руководителем думы в течение семи лет.

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