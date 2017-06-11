Вейонис: независимо от того, что думает Ушаков, латышский язык останется единственным государственным

Об этом сообщил президент Латвии Рймонд Вейонис в интервью с передачей Nekā personīga.

Отрывок из интервью:

После сохранения власти в Риге, мэр Нил Ушаков сказал, что его победа в столице фактически узаконивает положение вопроса двуязычия и, что на повестке дня партии Согласие остается вопрос о русском языке, как втором государственном.

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В Латвии есть и будет латышский язык, как единственный государственный, независимо от того, что думает господин Ушаков. В этом отношении никаких изменений не планируется - ответил Вейонис.

Ранее президент сообщил что, в самоуправлениях должны работать такие депутаты, которые готовы принимать трудные решения, сказал сегодня журналистам Раймонд Вейонис в день выборов, проголосовав на избирательном участке в Огре.

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