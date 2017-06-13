Коалицию в Юрмальской думе сформируют СЗК и «Согласие»

Здание Юрмальской думы
 

Здание Юрмальской думы. Фото: Ieva Makare/LETA

О сотрудничестве в Юрмальской думе договорились Союз «зеленых» и крестьян (СЗК) и партия «Согласие». На пост мэра, скорее всего, будет выдвинут оказавшийся в поле зрения Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией Гатис Трукснис (СЗК).

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Достигнуто соглашение между СЗК и партией «Согласие», подтвердила агентству ЛЕТА нынешний председатель Юрмальской думы Рита Спроге (СЗК). По ее словам, в настоящее время ведется доработка коалиционного договора, и вскоре его подпишут.

«Мы определили общие приоритеты развития города и будем шагать в ногу», - сказала Спроге.

Среди приоритетов она назвала улучшение программы социальной поддержки, ремонт городских улиц, улучшение качества коммунальных услуг и развитие туризма.

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На пост мэра, скорее всего, будет выдвинут Трукснис. Спроге может занять пост заместителя председателя думы. Заседание думы намечено на 20 июня.

Лидер юрмальского списка «Согласия» Никита Никифоров тоже подтвердил агентству ЛЕТА, что между политическими силами достигнуто соглашение. Готовится документ, в котором будут перечислены приоритетные направления деятельности в этом созыве, добавил он.

Никифоров сказал, что

«Согласие» на пост мэра поддержит кандидата, которого выдвинет СЗК, подчеркнув, что решение о том, кого выдвигать на пост мэра, принимает СЗК.

Как сообщалось, Союз «зеленых» и крестьян (СЗК) сначала заявлял, что выдвинет на должность мэра Юрмалы нынешнего руководителя думы Риту Спроге, однако вскоре свою позицию изменил.

Из 15 мест в Юрмальской думе СЗК получил шесть, и чтобы получить большинство, ему необходима поддержка хотя бы двух депутатов. «Согласие» получило в Юрмальской думе три места.

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