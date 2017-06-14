Коалиция надеется договориться о финансировании здравоохранения

 

Фото: Ieva Čīka / LETA

Партии правящей коалиции сегодня планируют найти компромисс по вопросу финансирования здравоохранения и налоговой реформе.

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Сегодня состоится встреча «Единства» с премьер-министром Марисом Кучинскисом (Союз «зеленых» и крестьян, СЗК), а также дискуссия коалиционных партий по этим вопросам.

Ранее СЗК заявил, что поддерживает увеличение социальных взносов на 0,5 процентных пункта для работодателей и 0,5 процентных пункта для работников, чтобы направить это финансирование для медицины.

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Национальное объединение «Все для Латвии!»-«Тевземей ун Бривибай»/ДННЛ скептически относится к возможности увеличения налога на добавленную стоимость и скорее склоняется к повышению социальных взносов, в свою очередь «Единство» свою позицию по этим вопросам планирует сформулировать сегодня.

Как сообщалось,

сформированная премьер-министром рабочая группа предлагает коалиции выбрать один из двух источников финансирования здравоохранения

- привязку обязательного социального страхования к минимальным социальным взносам и выделение здравоохранению 1,5% социального бюджета, компенсируя это повышением на один процентный пункт НДС, или введение обязательного медицинского страхования с фиксированным или дифференцированным ежемесячным платежом.

Также партиям сегодня нужно найти компромисс по налоговой реформе. Правящая коалиция обсудит новые предложения о компенсирующих механизмах при реализации налоговой реформы – прогрессивный подоходный налог, возможность на полгода отложить снижение ставки подоходного налога и др.

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