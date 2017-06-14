Элксниньш обещает жителям Даугавпилса дешевые лекарства и бесплатный проезд

Андрей Элксниньш
 

Андрей Элксниньш. Фото: Ieva Čīka / LETA

Кандидат на должность мэра Даугавпилса Андрей Элксниньш («Согласие») обещает жителям города более дешевые лекарства и бесплатный проезд в общественном транспорте.

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Как Элксниньш заявил в передаче «Утренняя панорама» на Латвийском телевидении, основными приоритетами его работы будут создание в городе муниципальных аптек, бесплатный транспорт, ремонт внутренних дворов и введение карты горожанина.

Муниципальные аптеки нужно создать, чтобы людям были доступны более дешевые лекарства.

Самоуправление могло бы разместить их, например, в больнице или поликлинике. Такие аптеки будут продавать медикаменты с минимальными наценками, чтобы покрыть расходы, сказал политик.

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Элксниньш отметил, что это будет попытка вытеснить из фармацевтического бизнеса частные компании, которые пользуются монопольным положением.

Как сообщалось, новую коалицию в Даугавпилсской думе, скорее всего, сформируют «Согласие» и «Наша партия» Рихарда Эйгимса. Таким образом, нынешний мэр Янис Лачплесис, который представляет Латгальскую партию, может лишиться своего поста.

Новым мэром города может стать лидер списка «Согласия» Элксниньш, потому что «Согласие» на выборах получило больше голосов, чем «Наша партия».

Эйгимсу может достаться пост вице-мэра.

Элксниньш подтвердил агентству ЛЕТА, что такая договоренность между «Согласием» и «Нашей партией» существует, потому что обе партии объединяют похожие программы и желание долговременно и стабильно работать в команде.

Эту информацию агентству ЛЕТА подтвердил и Эйгимс, сообщив, что на посты вице-мэров планируется выдвинуть также Ливию Янковскую («Наша партия») и Валерия Кононова («Согласие»).

Как сообщалось, по итогам выборов в Даугавпилсскую думу прошли всего три партии. С минимальным перевесом в городе победила Латгальская партия, которая получила на 113 голосов больше, чем «Согласие».

За Латгальскую партию проголосовали 28,57% жителей города, за «Согласие» - 28,16%.

Также в Даугавпилсскую дому прошла «Наша партия» Рихарда Эйгимса, за которую свои голоса отдали 19,34% избирателей.

В Даугавпилсской думе 15 депутатских мест: шесть мандатов получила Латгальская партия, пять - «Согласие», четыре - «Наша партия».

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