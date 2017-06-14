KNAB проверит причастность Кайминьша к коррупционным сделкам

Артусс Кайминьш
 

Артусс Кайминьш. Фото: Ieva Lūka / LETA

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) по заявлению публициста Лато Лапсы начало проверку о возможном участии в коррупционных сделках депутата Сейма Артуса Кайминьша (KPV.LV), сообщила представитель бюро Мара Приедите.

Лапса направил заявление БПБК за несколько дней до выборов 3 июня. Публицист сообщил, что в его распоряжении имеется видеозапись, которая может свидетельствовать об участии Кайминьша и его помощника Атиса Закатистова, а также, возможно, других лиц, в коррупционных сделках, торговле влиянием и разбазаривании государственных финансовых средств в корыстных интересах

В предоставленном Лапсой видеоматериале видны фрагменты разговора с участием Кайминьша, в котором тот говорит, что заработает за что-то 2700 евро, то есть 1000 евро, помимо зарплаты в Сейме.

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Кайминьш заявил агентству ЛЕТА, что эти слова вырваны из контекста, но не назвал источника упомянутых 1000 евро.

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