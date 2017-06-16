Вейонис вернул в Сейме поправки к закону о кредитных учреждениях

 

Фото: Jānis Škapars/TVNET

Президент Латвии Раймонд Вейонис в пятницу вернул на пересмотр в Сейме спорные поправки к закону о кредитных учреждениях, так как процесс их принятия вызывает опасения по поводу подлинных целей отдельных норм, сообщили агентству ЛЕТА в президентской канцелярии.

Положительно оценивая усовершенствование регулирования процесса неплатежеспособности и практики его применения, президент указывает - разработка отдельных связанных с предотвращением конфликта интересов норм вкупе с процессом ликвидации «Trasta komercbanka» вызывают подозрения в желании повлиять на конкретные процессы.

Поправки к закону о кредитных учреждениях не позволяют брать на себя обязанности ликвидатора кредитного учреждения или администратора процесса его ликвидации или неплатежеспособности лицу, которое в последние два года представляло кого-то из клиентов кредитного учреждения в каких-либо его отношениях с кредитным учреждением. Такое регулирование значительно шире установленного законом о предотвращении конфликта интересов в деятельности государственного должностного лица, отмечает президент.

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Поправки существенно сужают круг потенциальных кандидатов в ликвидаторы и администраторы кредитных учреждений

и ограничивают возможности найти наилучшего кандидата, поэтому обоснование необходимости спорных норм непонятно, указывает Вейонис.

В письме на имя председателя Сейма Инары Мурниеце президент подчеркивает - недостаточный надзор и контроль за процессом неплатежеспособности, а также возможности злонамеренно использовать процессы неплатежеспособности вызывают значительный ущерб для частных лиц и государства. Это приумножает недоверие к среде предпринимательства и ставит под угрозу привлечение инвестиций в экономику.

Как сообщалось, Сейм 8 июня в окончательном чтении принял поправки к закону о кредитных учреждениях, предусматривающие ограничения для администратора неплатежеспособности банка.

За законопроект проголосовали 56 депутатов от Союза «зеленых» и крестьян, национального объединения «Все для Латвии!»-«Тевземей ун Бривибай»/ДННЛ и оппозиционных партий «Согласие» и «No sirds Latvijai». Против проголосовали 20 депутатов от «Единства» и Артус Кайминьш из KPV LV. Эдвард Смилтенс из «Единства» в голосовании воздержался. Еще 17 депутатов в голосовании не участвовали.

Поправки предусматривают, что ликвидатором кредитного учреждения, как и администратором процесса его неплатежеспособности, не может стать лицо, которое в последние два года находилось в юридических отношениях с ликвидируемым банком.

Это означает, что Арманд Раса не может быть утвержден администратором «Trasta komercbanka». Комиссия рынка финансов и капитала подготовила список из пяти кандидатов на эту должность.

Этот вопрос вызвал разногласия в правящей коалиции

Депутат Имант Парадниекс (ВЛ-ТБ/ДННЛ) ранее подчеркнул, что

поправки готовились еще до того, как была выдвинута кандидатура нового администратора «Trasta komercbanka».

В июне Госполиция задержала администраторов процесса неплатежеспособности Илмара Крумса, Мариса Спрудса, а также Науриса Дуревскиса и финансиста Йорена Райтумса. Начато два уголовных процесса.

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