Бригманис: правительство работает хорошо, но небольшая проблема есть

Правительство работает хорошо, проблема заключается лишь в огласке непроработанных предложений, связанных с налоговой реформой и поисками дополнительного финансирования, сказал агентству ЛЕТА председатель парламентской фракции Союза «зеленых» и крестьян (СЗК) Аугуст Бригманис.

Так Бригманис ответил на вопрос, не свидетельствует ли слишком затянутое решение этих вопросов о недееспособности правительства.

Если бы меньше говорилось о еще неподготовленных и непроработанных вариантах, процесс подготовки шел более эффективно, подчеркнул политик. Он считает, что чрезмерная публичность в этом деле приводит к неконструктивной работе, поэтому сам Бригманис воздерживается от комментариев по поводу непроработанных предложений.

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СЗК продолжит обсуждать этот вопрос в понедельник на заседании правления.

Как сообщалось, партнеры по коалиции достигли соглашения о повышении размера социальных взносов, а о прогрессивной ставке подоходного налога с населения дискуссии еще продолжатся 14 июня после заседания Совета по сотрудничеству коалиционных партий, сообщил журналистам премьер-министр Марис Кучинскис.